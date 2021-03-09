«حداد»: الكشف على 8 مليون سيدة مُعنفة لعلاجهن نفسيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة جيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الدولة تعمل على تمكين المرأة وفقا لرؤية مصر 2030، لذا تم استحداث قسم خاصة بعلاج المعنفات في طب عين شمس من أجل علاج العنف الذي يواجه المرأة، في ظل إطار متكامل من الخدمات الطبية والصحية.

حزمة خدمات عالمية

وأضافت «حداد» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» وتقدمه كلا من جاسمن طه ورضوى حسن، أن الدولة قدمت حزمة خدمات عالمية تضم قطاعات نفسية وعدالة وشرطية مع التنسيق لكل هذه القطاعات مع التحفيز لأن تصبح مصر ضمن أول 10 دول يتم نشر فيها الحزم، برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، لافتة إلى أن التطوير تم على جميع الأصعدة التي تشمل الأماكن والأطقم الطبية.

وأشارت، إلى أن الطاقم الطبي هم الأشخاص الذين يعملون على متابعة الحالة الصحية للمرأة واكتشاف العنف الواقع عليه، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى توعية الشباب من أجل محاربة العنف ضد المرأة، موضحة أنه تم الكشف على 8 مليون سيدة معنفة لحل أزمتهن وعلاجهن بشكل نفسي، من خلال الاعتماد على حملات طرق الأبواب.

واختتمت بأن مصر تعمل على محاربة الاستغلال الجنسي وأي شكل من أشكال العنف الذي يتم ضد المرأة، لأن المرأة نصف المجتمع الذي يجب أن يحصل على حقه من أجل إيجاد أسرة قوية متكاملة قوية.