نجيب: الكشف وعلاج سرطان الثدي مجانا.. ونستهدف 28 مليون سيدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور شريف نجيب، رئيس لجنة الجراحة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرآة، إن المبادرة كانت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في عام 2019 من أجل النهوض بصحة المرأة المصرية، موضحًا أنه تم تشكيل اللجنة العليا لصحة المرأة تضم أطباء متخصصين في صحة المرأة الذين وضعوا استراتيجية لتفعيل المبادرة، وبعدها انطلقت المبادرة لتصل إلى 12 مليون سيدة.

المبادرة تستهدف 28 مليون سيدة مصرية

وأضاف «نجيب» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» وتقدمه الإعلامية جاسمين طه والإعلامية رضوى حسن: «المبادرة مجانًا ويتم العلاج لكل السيدات على حساب الدولة، كما أن الدولة تستهدف الكشف على 28 مليون سيدة مصرية خاصة من عمر 20 سنة إلى 75 سنة وهذا يساوي 28% من نسبة السكان في مصر».

المبادرة تستهدف علاج أمراض الثدي

وأشار رئيس لجنة الجراحة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرآة، إلى أن المبادرة تركز على أمراض الثدي التي تمثل نحو ربع حالات الأورام في مصر والسمنة والسكر وارتفاع الضغط، لافتًا إلى وجود سيارات متحركة للكشف على أمراض السمنة والثدي مع وجود أطباء في الوحدات الصحية المختلفة في مختلف القرى.

275 ألف سيدة مصابة بسرطان الثدي

ولفت إلى أنه على السيدات التوجه إلى مركز طب الأسرة بالبطاقة فقط لإجراء الفحص الطبي عليهن، كما يتم تصنيف السيدات من حيث عالية احتمال الإصابة بالفيروس وآخرى قليلة احتمال الإصابة بالفيروس، موضحًا القائمين على الكشف سيدات من أجل ألا تشعر السيدات بالمرض ويتم بعضها تحويل السيدات إلى المستشفى إذا ثبت إصابتها ولكن عند وجود شك عالي يتم إجراء أشعة على السيدة من أجل التأكد من وجود ورم، مؤكدًا أن 275 ألف سيدة كانت مصابة بسرطان الثدي فقط من إجمالي النساء المكشوف عليهن.