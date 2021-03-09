مؤلفة «في عالم موازي»: المجتمع يضغط على المرأة.. ويجب أن تكون قوية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الكاتبة ريم الأنصاري، مؤلفة كتاب «في عالم موازي»، إن المرأة في حاجة لأبسط الحقوق مثل العمل، والحصول على راتب جيد، والسير في الشارع بأمان بدون أي مضايقات، وعند الإنجاب يكون لديها حقوق في احتضان أولادها، وإمكانية فتح حساب بنكي لأبنائها، موضحة أن صديقتها عندما أرادت أن تفتح حسابا في البنك لابنتها، تم رفض طلبها، وأخبرها البنك بأن والدها يجب أن يكون حاضرًا.

وأضافت «الأنصاري»، في حوارها ببرنامج «البيه والهانم»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن المجتمع يضغط على المرأة بصورة غير طبيعية، معقبة: «الست لازم تلعب أدوار كثيرة لكي تثبت نفسها، لازم تكون قوية ومحترم، وأم وبنت وقوية ومحترمة ، في ضغوط كبيرة جدًا على المرأة».

ولفتت مؤلفة كتاب «في عالم موازي»، إلى أن المرأة تخوض الكثير من الضغوط بدون وعي بصورة غير عادية، مضيفة أن الفترة الأخيرة شهدت «لغبطة» في الأدوار بين الأب والأم، خاصة أن المرأة الآن أصبحت تعول في الكثير من الأسر.

وأردفت الكاتبة ريم الأنصاري، مؤلفة كتاب «في عالم موازي»، أن هناك الكثير من المشكلات في المجتمع ليس لها حلول واضحة مثل العنف ضد المرأة، خلاف مشاكل الورث، والختان، وبخاصة أن هناك بعض المناطق على مستوى الجمهورية لا تستطيع فيها المرأة رفض رجل تقدم لخطبتها، مردفة: «في أماكن لحد دلوقتي الستات ما يقدروش يقولوا لا على الزواج بشخص معين».

وأشارت مؤلفة كتاب «في عالم موازي»، إلى أن المرأة عليها أن تبحث عن هدفها في الحياة: «المرأة لازم تبحث عن مميزاتها، ولازم تقف مع نفسها وقفة لتحديد الحياة التي تريد أن تعيشها».