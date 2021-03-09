كاميرا الشقة تكشف كارثة: واقعة تحرش بطفلة تحت بير سلم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فيديو صادم انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشاب مرتديا بدلة يبدو عليه الوقار، إلا أن الفعل بدا عكس ذلك، حيث تحرش بطفلة صغيرة تحت بير سلم إحدى العمارات بمنطقة المعادي.

فيديو التحرش بطفلة تحت بير السلم

نشر حساب لفتاة تدعى «يوجين أسامة»، مقطع الفيديو المصور، والذي أظهر شابا كبيرا يقف في مدخل عمارة، وحاول أن يستدرج طفلة صغيرة لتدخل إليها ويلقي عليها السلام، حيث أشار إليها بالدخول وبالفعل استجابت الطفلة.

وبمجرد دخولها استدرجها الشاب إلى تحت بير السلم، ثم تحرش بها، إلا أن الطفلة شعرت فورا بأنها في خطر، وبدأت تفر من الشاب وفرت للشارع، وبمجرد خروجها أظهر الفيديو خروج شابة من داخل إحدى الشقق في الدور السفلي وبدأت تسأله عما حدث.

نفى الشاب فيما يبدو ما قام به، وبمجرد أن رأى كاميرا المراقبة التي صورت المشهد فر هاربا من العمارة، حيث صورت تلك الكاميرا تقريبا دقيقة كاملة هي مدة الحادثة التي وقعت من قبل الشاب.

ونشرت الفتاة الفيديو وكتبت في تعليقها عليه، «لكل صحابي اللي عندي على فيس بوك عمري ما طلبت منكم أي شير لأي حاجة بس من فضلكم لازم الحيوان ده يتفضح ويتجاب ويتحبس، في المعادي ميدان الحرية دخل العمارة ونده على البنت الصغيرة دي وعمل اللي انتوا شايفينه ولما واجهته بالكاميرا وشتمته جري ده حيوان ولازم يتحاسب افضحوا على قد ما تقدروا».

ونشر الفيديو منذ عدة ساعات فقط إلا أنه جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحاز على آلاف التعليقات والمشاركات، وكان من بين التعليقات استغاثة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمسؤولين لمتابعة حالة الطفلة.

وكتب أحد المعلقين، «صورته واضحة جدا يا ريت الحيوان ده يتجاب ويتحاسب»، وكتب آخر، «حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منك»، وأعيد مشاركة الفيديو حوالي 9 آلاف مرة، وكذلك ما يزيد عن 24 ألف تعليق لمستخدمين يستنجدون بالمسؤولين.