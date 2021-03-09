نيفين القباج للمرأة المصرية: «أرجوكي قللي الإنجاب وكتري الإنتاج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بسبب قدرتها على الصمود والقوة والعزيمة وروح الأمومة، حتى لو لم تكن أما، مشددة على أن المرأة المصرية قوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهو ما أظهرته السنوات الأخيرة، حينما منحتها القيادة السياسية الفرصة، كما وجهت رسالة إلى المرأة المصرية، وقالت: «أرجوكي قللي شوية الإنجاب وكتري الإنتاج، عشان تقدري تحسني حياة الأسرة والمجتمع، لأن جزءً كبيرًا من الاقتصاد في أيدي النساء».

وأضافت «القباج» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض عبر شاشة «TEN»: «أحيي القيادة السياسية لما أولته من تشجيع شفهي واستحقاقات كرمت فيها المرأة، سواء على المستوى السياسي أو الوزاري أو المحافظي أو العمل بشكل بشكل مختلف».

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: «نوجه التحية أيضًا إلى المرأة المعيلة وكل الدعم والمساندة، لأنها تحتل 75.5% من بطاقات وكرامة، واستخرجنا أوراقا ثبوتية لما يقرب من 700 ألف سيدة ومستمرون في التنسيق مع الجهات المعنية».

وأردفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: «كما نشجع المرأة على الالتحاق بسوق من القروض الميسرة، وذلك للعمل في العمل بأي مكان مثل المشروعات متناهية الصغر والعمل من المنزل، إذ أن المنزل لا يمنع المرأة من العمل و78% من الإقراض متناهي الصغر بوزارة التضامن الاجتماعي موجه لـ240 ألف سيدة برأس مال قدره 1.4 مليار جنيه».

كما أعربت، عن سعادتها بمكلفات الخدمة العامة، مشبهة إياهن بـ«الزهرات»، بسبب اضطلاعهن بدور كبير في العمل الحكومي والعمل الأهلي: «المكلفات العامة زدن في الفترة الأخيرة من 38 ألف مكلفة إلى 120 مكلفة سنويًا، كما نحيي المرأة التي تستجيب لجهود عيادات تنظيم الأسرة».