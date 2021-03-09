إلهام شاهين تنصح السيدات: أوعي تعتمدي على راجل.. مش علشان ذكر يفرض شيء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طالبت الفنانة إلهام شاهين، كل امرأة وكل سيدات الدنيا وكل بنت، أن تكون شجاعة وطموحة ومتفائلة، لأنها لا تقل عن الرجل في شيء، وهي ليس أفضل منه أيضا، لكن من حقها النجاح والتعب والتفكير في المستقبل بدقة.

كل سيدة يمكن أن تكون مبدعة وتتغلب على المرض والأزمات العاطفية

وأضافت «شاهين»، في كلمة متلفزة لها أذاعها برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن كل سيدة ممكن تكون مبدعة، مشددة على أن على السيدات عدم الضعف أو الاستسلام مع ضرورة المحاربة، والقتال من أجل الوصول للحلم، حتى إذا كان ذلك عن طريق التغلب على المرض أو مشكلة زوجية أو عاطفية، مؤكدة أن على الرجل أن يحترم المرأة ويقدرها ويعطيها قيمتها، وإلا ستستغنى عنه.

اوعي تعتمدي على رجل

وتابعت: «اوعي تعتمدي على راجل لا على جوزك ولا أخوكي ولا على أبوكي ولا ابنك اعتمدي على نفسك وبأقل الإمكانات الست هتحقق الأشياء، وأنا عملت كده في أفلامي في فيلم خلطة فوزية بعد أن صممت خلطة مربى وهي شيء بسيط لكن ساعد المرأة المعدمة ومن خلالها باعت وأصبح حياتها أفضل، كلامي لأبسط النساء، لا تجعلي الرجل يسيطر عليكي، وليس لأنه ذكر فرض شيء عليكي، تفاءلي طموحة احلمي وخلي الحلم يتحقق».

ويحتفل العالم في يوم 8 مارس باليوم العالمي للمرأة حول العالم حيث تندلع تظاهرات ووقفات احتجاجية رمزية من أجل التذكير بحقوق الإنسان خاصة في دول أمريكا اللاتينية وبعض دول أوروبا الغربية.

وخصصت الإعلامية لميس الحديدي حلقة اليوم للحديث عن نجاحات السيدات وحرصت على عرض مكالمات هاتفية أو حوارات مع سيدات ناجحات مثل الفنانة إلهام شاهين أو المطربة سميرة سعيد.