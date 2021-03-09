هالة صدقي عن يوم المرأة: قوانين كثيرة يجب تغييرها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة هالة صدقي، إن هناك قوانين كثيرة يجب أن تغير، حتى تتحصل المرأة على حقوقها، موضحة أن هذه القوانين، ليست في صالح المرأة فقط، بل ستعود بالنفع على الأسرة ككل وأطفال تلك الأسرة.

وأضافت «صدقي»، خلال رسالة مصورة وجهتها عبر برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن تبحث المرأة المطلقة على نفقتها لسنوات، هذا أمر غير جيد، ويجب أن يتغير، لأن «في ستات تقدر تستحمل وفي ستات لاء، وفي ستات تقدر تجيب محامي، وستات لاء».

وأوضحت الفنانة، أن ليس جميع السيدات، قادرات على معرفة دخل طليقهن، حتى تحدد قيمة النفقة.

واعترضت على مسألة أن تفقد المطلقة نجلها، بمجرد زواجها، وتذهب حضانة طفل إلى طليقها، مؤكدة أنها ترى بأن القانون يتعامل مع المرأة على أنها مجرد مربية فقط، وليس لها أي قرار، مضيفة: «يعني لا بنرحم ولا بنسيب ربنا يرحم».

وتعجبت أيضا، من أن المرأة لا تملك حق أن تصطحب أولادها وتسافر، في حين أن الأب يملك هذا الحق، ويستطيع في أي وقت أن يصطحب أولاده ويسافر بهما وقتما شاء.

وشددت «صدقي»، أن هناك قوانين كثيرة قديمة منذ سنوات طويلة، ويجب أن تتعدل، يتم استغلال اهتمام الدولة بالمرأة والطفل، وأن تعيد حقوقهما من جديد.