قدّمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل كيكة الكمثرى، من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل كيكة الكمثرى

كوب ونصف دقيق

نصف ملعقة صغيره بيكنج باودر

ثلاثة أرباع كوب سكر

بيضة

100 جرام زبدة

فانيللا

نصف كوب لبن

4 ثمراث كمثرى

نصف كوب لوز شرائح

سكر بودره للوجه

طريقة تحضير كيكة الكمثرى

تخفق الزبدة مع السكر

ويضاف لها البيض والفانيليا واللبن وتخلط جيدًا

ثم يضاف الدقيق والبيكنج باودر وتخلط جيدًا

ثم تضاف شرائح الكمثرى وتخلط جيدًا

يوضع الخليط في صينية كيك

ويضاف اللوز على الوجه

وتدخل الفرن حتى تمام الطهي

وتُقدم باردة بعد تزينها بالسكر البودرة