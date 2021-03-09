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آلام الحيض الشديدة تستلزم استشارة الطبيب فورا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-
قالت البروفيسورة باتريشيا أوبلت إن آلام الحيض الشديدة تدق ناقوس الخطر، في حال استمرارها لمدة تزيد عن 7 إلى 10 أيام، وامتدادها إلى أجزاء أخرى من الجسم كالظهر، وإعاقتها المرأة عن ممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي، بالإضافة إلى فشل التدابير الشائعة في تخفيفها والمتمثلة في الراحة والزجاجة الدافئة والمسكنات.

وأضافت أوبلت من عيادة أمراض النساء بمستشفى إرلانجن الجامعي بألمانيا أنه يجب استشارة الطبيب فورا لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها وعلاجه في الوقت المناسب، والذي قد يرجع إلى الإصابة بمرض خطير كبطانة الرحم المهاجرة أو ورم أو التهاب في الرحم أو تكيس المبايض.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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