خبيرة أبراج تكشف حظوظ مواليد الأبراج في شهر مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

كيف سيكون حظك في شهر مارس 2021؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟ وهنا تكشف لكم في التقرير التالي الدكتورة عبير فؤاد خبيرة الأبراج حظوظ مواليد الأبراج مهنيا وماليا وعاطفيا وصحيا خلال شهر مارس، من خلال مجموعة من الفيديوهات التي نشرتها عبر قناتها الخاصة عبر اليوتيوب.

- برج الميزان

الحظ يحالفه حتى يوم 21 من الشهر، فمن الناحية المهنية، لديهم المزيد من الفرص والإصرار للتقدم والتطور في عملهم، وذلك بسبب وجود كوكب المريخ في منزل الحظ والعمل.

كما يدعم كوكب عطارد مواليد الميزان مواليده من الناحية المالية، لكن احذروا من التسرع في اتخاذ القرارات الشرائية، التي تكلف المزيد من المبالغ الكثيرة.

وعاطفيا، في هذا الشهر لدى مواليد برج الميزان طاقة عاطفية هائلة ويستطيعون القدرة والشجاعة على التعبير عن مشاعركم تجاه شريك الحياة، لكن في الثلث الأخير من هذا الشهر، يفضل التفكير جيدا في اتخاذ فكرة الارتباط، لأن التسرع سيؤدي إلى نتائج عكسية.

ومن الناحية الصحية، مواليد هذا البرج يشعرون بطاقة كبيرة ما يمكنهم من إنجاز الكثير من المهام.

- برج الجوزاء

بالرغم من أنه يواجه بعض الضغوطات والصعوبات في العمل، إلا أن وجود المريخ في مداره سيساعد بشكل كبير في منح مواليده الإصرار للتغلب على هذه الضغوطات، ولكن لا تتسرع في قراراتك وادرس جيدا قبل أي خطوة.

أما الناحية المالية، سيكون هؤلاء الأشخاص عازمين جدا على كسب المال في هذا الشهر، ستشهد أفكارهم وهدفهم نحو النجاح ارتفاعا لأنهم سيميلون إلى اغتنام كل فرصة ستتاح لهم.

وعاطفيا، "فينوس" بوضع معاكس مع برج الجوزاء، لذا بداية من يوم 24 مارس ستتحسن الأحوال العاطفية، ويجد العازبون شريك الحياة، أما

المتزوجون بالفعل أو المرتبطون سيسود حالة من الاستقرار في الحياة الزوجية.

ويشعر مواليد برج الجوزاء بمتاعب مفاجئة وانخفاض الطاقة، لذا من الأفضل محاولة تنظيم جهودهم وعدم إهدار طاقتهم في أشياء بلا فائدة، ومن الضروري تحديد أولوياتهم.

- برج الحمل

يستطيع مواليد هذا البرج إنجاز الكثير من المهام والتخطيط جيدا لتنمية أعمالهم، كما لديهم القدرة على إقناع الغير وكسب ثقة رؤساء العمل.

وجود المريخ في المنزل الثالث، يمنح مواليده طاقة عاطفية هائلة ويستطيعون السيطرة على شريك حياتهم، وبالنسبة للعازبين أمامهم فرص هائلة وكثيرة للارتباط، وبالنسبة للمرتبطين والمتزوجين يمكنهم التواصل والتعبير عن مشاعرهم بشكل أفضل لشريك حياتهم.

أما من الناحية الصحية، يشهد مواليد هذا البرج في الجانب الصحي، طاقة ونشاط ويقظة عالية خلال شهر مارس، ولكن يجب توخي الحذر في أيام 1و 2 و12 و13 و28 و29، تجنبا للعدوي.

- برج العذراء

من الناحية المهنية، بداية من يوم 4 مارس يوجد المريخ في وضع معاكس مع برج العذراء، لذا يواجه مواليده بعض المشاكل والصعوبات في العمل، لذا يجب العمل بدقة.

وماليا، يجب عليهم توخي الحذر أثناء الاستثمار مع أشخاص آخرين لأنه قد تنشأ مشاكل كبيرة يمكن أن تهدد نجاحهم المالي.

ومن الناحية العاطفية، "فينوس" بمواجهة برجك وقد يتسبب لك ذلك في ضغوط عاطفية مع شريك الحياة، لذا يجب التعامل مع شريك حياتك برفق والتحكم في الانفعالات.

يواجه مواليد هذا البرج الإصابة بضعف المناعة والنوم المتقطع، لذا يجب من الانتباه أكثر لصحتهم والاحتراس من الإصابة بالعدوى، من خلال تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية وممارسة الرياضة، لتقوية مناعتهم.

- برج الأسد

خلال هذا الشهر، تبدأ ضغوطات العمل في الاستقرار عن الفترة السابقة، وذلك بسبب وجود المريخ في منزل الحظ، بالإضافة إلى الازدهار والتقدم في العمل ما يمكنهم من كسب ثقة الرؤساء في العمل.

ومن الناحية المالية يجب أن يكونوا حذرين للغاية أثناء اتخاذ القرارات المالية أو شراء العقارات، لأنهم إذا اتخذوا خطوة واحدة خاطئة فقد تكون ضارة بمستقبلهم.

ومن الناحية العاطفية، يدعم المريخ الحب والعاطفة لمواليد هذا البرج، ويمتلكون طاقة عاطفية كبيرة، وبالنسبة للأصدقاء المقربين يمكنهم تحويل علاقة الصداقة إلى علاقة حب، أما العازبين أمامهم فرص هائلة للارتباط، ويواجه المتزوجين العديد من المشاكل في النصف الأول من الشهر.

وصحيا، يشعر مواليد برج الأسد بحالة عدم استقرار نفسي ومتاعب صحية وزيادة العصبية، خاصة في الأسابيع الأولى من شهر مارس، لذا من الأفضل الاهتمام بصحتهم وتقوية مناعتهم للوقاية من العدوى.

- برج الثور

من الناحية المهنية، "الشمس" بمنزل المشروعات، لذا تمنحك قوة كبيرة عليك استغلالها للنجاح وفي كسب ثقة الزملاء والرؤساء وتنمية العلاقات المهنية، ويجب أيضا التفكير جيدا قبل اتخاذ القرارات والتحكم في العصبية.

أما ماليا، سيواجه مواليد الثور صراعا فيما يخص الشأن المادي، ولذا عليهم توخي الحذر الشديد عند اتخاذ القرارات المالية، وتجنب شراء الأشياء التي ليس لها فائدة خاصة أيام 3و4 و5و 19و20 و30 من هذا الشهر.

و"فينوس" في وضع داعم من الناحية العاطفية، إذ يساعد مواليد الثور في تحسين علاقتكما بشريك الحياة، والشعور بحالة من الاستقرار والهدوء العاطفي.

يتمتع مواليد هذا البرج باهتمام خاص بصحتهم البدنية، وهذا سيساعدهم كثيرا على التغلب على ظروفهم النفسية، بالإضافة إلى الاستعداد الكبير للانتظام في النظام الغذائي وممارسة الرياضة والنوم الجيد، ولكن من المهم الاهتمام بالصحة أكثر في أيام 3و 4و 15و 16و28و 30و 31 من شهر مارس.

- برج الدلو

يمنحك كوكب عطارد قوة وتألقا من الجانب المهني، لذا يعد هذا وقتا مناسب للاهتمام بتحقيق أحلامك وطموحاتك، كما تملك قدرة على الإقناع والتفاوض، أما ماليا يجب عدم التبذير في شراء الأغراض غير المفيدة، للحفاظ على الأموال.

ومن الناحية العاطفية، هناك فرصة كبيرة لمواليده للارتباط بشريك الحياة بداية من 4 مارس إلى أواخر الشهر.

ووجود المريخ في المنزل الخامس، يعزز من الأحوال الصحية والنفسية لمواليد الدلو، بالإضافة إلى زيادة النشاط والحيوية، وبالتالي ينعكس على التقدم في العمل.

- برج القوس

بداية من يوم 4 مارس يتواجد المريخ بمواجهة هذا البرج، ما قد يؤدي إلى الشعور بالضغوطات والأزمات، لذا يجب السيطرة على العصبية الزائدة، والاهتمام إلى تنظيم الأفكار جيدا، والتعلم من تجارب الفترات السابقة، والتفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرارات تخص العمل أو المسائل القانونية.

ومن الناحية العاطفية، يجب عدم التسرع في الحكم على شريك الحياة، والتفكير جيدا قبل اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن علاقتكما، خاصة في الأسابيع الأولى من شهر مارس.

مواليد هذا البرج في شهر مارس يشعرون بقلة الطاقة، لذا من الأفضل تنظيم جهودهم وعدم إهدار طاقتهم في القيام بأشياء لا فائدة لها، ولابد من حماية أنفسهم من الإصابة بالعدوى وتقوية مناعتهم.

- برج العقرب

الشمس بمنزل الحظ إذ تمنح مواليد العقرب القدرة على التفوق والنجاح في الحياة العملية، والتخطيط الجيد للمشروعات الجديدة، ولكن من بداية يوم 5 و6 16و و17 و18 يواجه هؤلاء بعض المشاكل البسيطة.

أما الحب والعاطفة، يمتلك مواليد هذا البرج سحر وجاذبية كبيرة، وبالتالي يشعرون بالسعادة في العلاقة العاطفية مع شريك الحياة، وذلك بسبب وجود فينوس في منزل الحب، سيجد العازبون شريك الحياة، أما المتزوجون يجب تجنب الخلافات مع شريك حياتك في أيام 16, و17و 18 من هذا الشهر.

وصحيا، مواليده يشعرون بصحة جيدة والمزيد من الطاقة، ما يمكنهم من إنجاز مهام عملهم بشكل أفضل.

- برج السرطان

يحالف الحظ مواليده ويمنحهم أجواء إيجابية ويحررهم من ضغوطات العمل، ما يجعلهم متميزين وناجحين أمام الزملاء ورؤساء العمل، ولكن لابد من إنجاز المهام والخطط وتحقيق المكاسب في سرية وكتمان، وتوخي الحذر من التباهي أمام الآخرين والعمل بدقة وإخلاص.

من الناحية المالية، سيكون شهرا رائعا لمواليد السرطان ويمتلكون القدرة على إجراء العديد من الصفقات التي تمكنهم من كسب الكثير من الأموال.

وعاطفيا، يشعر مواليده في الأسابيع الأولى بحالة من الاستقرار العاطفي مع شريك الحياة، ولكن عليك توخي الحذر في الثلث الأخير من هذا الشهر، من الرغبة والعناد والتمرد بينك وبين شريك حياتك.

يشعر مواليد برج السرطان بمتاعب مفاجئة وانخفاض الطاقة، فضلا عن الشعور بالصداع المتكرر، لذا من الأفضل محاولة تنظيم جهودهم وعدم إهدار طاقتهم في أشياء بلا فائدة، واخذ قسطا كاف من النوم والراحة.

- برج الحوت

بسبب وجود الشمس وفينوس في برج الحوت، لذا يسيطر مواليده على الأحوال المهنية، وبالتالي يصبح هذا وقت مثاليا لإثبات ذاتهم وتحقيق أهدافهم، والتقدم والازدهار في عملهم، ما قد يجعلهم متميزين بين زملائهم.

كما لديهم يقظة ذهنية وبالتالي تساعدهم على تحقيق مكاسب وأرباح من الناحية المالية، لكن يفضل تقييم الأموال في الثلث الأخير من الشهر، لتفادي أي خسائر مادية.

ومن الناحية العاطفية، وجود فينوس في برجك يمنحك تألقا وجاذبية أمام شريك حياتك، ويجعلك تنال إعجاب الآخرين بسهولة.

في هذا الشهر لدى مواليد برج الحوت طاقة كبير ومناعة قوية، لكن يجب الحرص الشديد على تنظيم جهودكم جيدا يوم 9 و10و 11و25و26و 27؛ تجنبا لحدوث مضاعفات ومشاكل صحية.

- برج الجدي

الشمس بمنزل الحظ لذلك تساعد على منح مواليد الجدي الحماس والإصرار في أداء المهام الوظيفية، وإثبات ذاتهم وحسن التصرف في تنظيم الأفكار لكن يجب تجنب الوقوع في الأخطاء، والتركيز جيدا في مراجعة الأموال في العمل.

ومن الناحية المالية، الحظ يحالف هؤلاء وذلك بسبب وجود عطارد والمشتري وزحل، لكن احذروا من التبذير الكثير في الأشياء غير المفيدة.

الحب والعاطفة، بسبب وجود فينوس في برج الجدي، يمنحك حياة عاطفية رائعة مع شريك الحياة، وللعازبين يصبح لديهم فرصة كبيرة للارتباط بداية من يوم 1-21 مارس.

لكن يجب الحذر بداية من يوم 22 مارس، بشأن علاقتكما بالطرف الآخر، نظرا لأنهم سيتعرضون لحالة من التمرد أو الاستفزاز.

كما يتمتع مواليد هذا البرج باهتمام خاص بصحتهم البدنية والمزيد من الطاقة، ولكن من المهم الاهتمام بالصحة أكثر في أيام 5و6و 22و 23و وأخذ قسطا من الراحة.