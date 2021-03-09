أحدث موديلات فساتين ربيعية للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 01:34 صباحاً - تنوّعت موديلات فساتين موسم الربيع القادم، حيث برزت عدة تصاميم بأشكال متعددة تتناسب مع إطلالاتكِ المختلفة بأسلوب محتشم مناسب للمحجبات، ومن وحي مدونات الموضة رصدنا لكُنَّ عدة أفكار بأسلوب ناعم وأنيق يمكنكن اعتمادها في مختلف إطلالاتكن اليومية



صيحة الفستان المنقط من هدير عاطف

صيحة الفستان المنقط من هدير عاطف



عادت صيحة الفساتين المنقطة بقوة في هذا الموسم، واعتمدتها الكثيرات من مدونات الموضة المحجبات بطرق عصرية وأنيقة، وقد اخترنا لكُنَّ من وحي مدونة الموضة والبلوغر، هدير عاطف، فستاناً مميزاً بألوان حيادية مصممة بأسلوب واسع بقماش ناعم باللون البني الفاتح المنقط بالأسود ومزين بحزام للخصر، مع حجاب التوربان الأسود وبوت أسود.

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فساتين اللون الأحمر من أميرة فرج

فستان اللون الاحمر من اميرة فرج



يُعَدُّ اللون الأحمر بمختلف درجاته من الألوان البارزة في موضة ربيع وصيف 2021، لذا تأنقت البلوغر أميرة فرج بفستان أحمر بقَصَّة منسدلة، وزُين بحزام للخصر، مع حجاب أسود مطبع بالأبيض لخيار مناسب لجميع الفتيات في المشاوير اليومية، وفي إطلالة أخرى اتبعت صيحة الأزياء المطبعة بارتدائها فستاناً أحمر مطبعاً بالزهور البيضاء والسوداء، مع حجاب وحقيبة من القش باللون البيج لمظهر ناعم وأنيق.

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وفاء عز الدين بالفساتين الصباحية

وفاء عز الدين بالفساتين الصباحية



لمظهر ربيعي ناعم بالفساتين الصباحية، لجأت مدونة الموضة، وفاء عز الدين، لعدة خيارات بأفكار متنوعة؛ حيث أطلت بفستان أزرق مطبع بالزهور البيضاء ومزين بمطاط للخصر مع حقيبة وحذاء وحجاب باللون الأبيض، وفي مظهر عملي ناعم ارتدَتْ فستاناً "ميدي" أبيض مزيناً بحزام من الجلد، مع بنطلون رمادي وحذاء وحقيبة باللون الأبيض.

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فساتين بمطاط في الخصر من هاجر طارق

فستان بمطاط في الخصر من هاجر طارق



اعتمدت المدونة المصرية، هاجر طارق، على تصاميم الفساتين الناعمة ذات الخصر المزين بمطاط ليضفي عليها مظهراً مميزاً ومحتشماً في الوقت ذاته، لذا ظهرت بفستان أبيض مزين بحزام للخصر وأزرار من المنتصف مع طبقة برتقالية واسعة في الأسفل، وأكملت اللوك بحجاب مطبع وحقيبة سوداء، واختارت في الإطلالة الثانية فستاناً زهرياً مطبعاً بالزهور البيضاء الصغيرة مع حجاب أبيض وحذاء شفاف لمظهر كاجوال مميز، ونسقت في مظهر ناعم للحفلات البسيطة فستاناً سماوياً مزيناً بمطاط في الخصر وبكشكشة ناعمة في منطقة الصدر وتطريزات ذهبية لافتة، مع حذاء بكعب أبيض وحجاب باللونين الأبيض والسماوي.

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