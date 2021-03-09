كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 01:34 صباحاً -

لأن إطلالتك اليومية لا تكتمل من دون المجوهرات التي تزيدك جمالاً وبريقاً في مختلف المناسبات المهمة، فسوف نختار لك اليوم أجمل تصاميم الساعات بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من مارس 2021، فاختاري من بينها ما يليق بك ويكمل جمال شخصيتك؛ من أهم الدور العالمية لتزين معصمك.

أجمل الساعات في يوم المرأة العالمي



تابعي المزيد: ساعات نسائية فاخرة تحافظ على قيمتها مع مرور الزمن

في يوم المرأة العالمي.. ساعات ترافقك في كل الأوقات

ساعة بولغري bvlgari

ساعة من بولغاري Bvlgari



لتعطي وقتك فخامة أكثر، اقتني ساعة سيربنتي سيدوتّوري من علامة بولغري Bvlgari، التي تتميز بالرأس ذي شكل قطرة الماء الأيقوني مع سوار رقيق يحمل أنماطاً سداسية مستوحاة من حراشف الثعبان.

ساعة رولكس rolex

ساعة رولكس Rolex



بأسلوب كلاسيكي مميز اخترنا لكُنَّ من علامة رولكس Rolex ساعة ليدي ديت جست المصممة بمينا وردية تخلق توهجاً مميزاً يتحرك وفقاً لموضع المعصم.

تابعي المزيد: أجمل موديلات ساعات الذهب الأبيض الفاخرة موضة 2021

ساعة شوميه Chaumet

ساعة شوميه Chaumet



ليوم المرأة العالمي تألقي بساعة من مجموعة Hortensia من علامة شوميه Chaumet ، والتي صممت من الذهب الوردي المرصع بأحجار الألماس الأبيض الصغيرة في كامل التصميم.

ساعة أوميغا Omega

ساعة اوميغا Omega



قدمت علامة أوميغا Omega ساعة Constellation Manhattan المستلهمة من سحر مانهاتن في نيويورك، وتميزت بسحر الذهب الأبيض والألماس مع ميناء من الأفنتورين.

ساعة فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels

ساعة فان كليف أند آربيلز Van Cleef & Arpels



لساعة ناعمة وأنثوية، قدمت علامة فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels ساعةَ يد نسائية من الذهب الأبيض بمجموعة Alhambra، وتميزت بتزينها بأحجار الألماس الأبيض الصغيرة على كامل التصميم.

ساعة بياجيه Piaget

ساعة بياجيه Piaget

تألقي في يومك المميز بساعة لايملايت غالا من علامة بياجيه Piaget المصنوعة من الذهب الأبيض المرصع بالألماس بطريقة البرليانت مع حجر الياقوت الأزرق، وصُمِّمَ ميناؤها من الذهب المطلي بمادة زرقاء شفافة، مع سوار من الذهب الأبيض المصمم بكوارتز بياجيه.

تابعي المزيد: ساعات فاخرة تغازل الوقت بأناقة موضة 2021