الامارات | ثلث الوجهات السياحية في العالم مغلقة بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن ثلث الوجهات السياحية في العالم مغلقة بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن ثلث الوجهات في العالم مغلقة تماماً في الوقت الحالي أمام السياح الأجانب، خصوصاً في آسيا وأوروبا.

وذكرت المنظمة، التي تتخذ من مدريد مقراً لها، في تقرير أنه مع بدء الحكومات في تخفيف قيود السفر العام الماضي، أدى «ظهور نسخ جديدة من الفيروس»، و«الوضع الوبائي الذي لايزال خطيراً» إلى قلب الموازين.

في فبراير الماضي، تم إغلاق 69 من أصل 217 وجهة في العالم، أي ما يعادل 32%، بشكل تام أمام السياح الأجانب، بينها 30 في آسيا والمحيط الهادئ و15 في أوروبا و11 في إفريقيا.

وسجلت هذه النسبة انخفاضاً بالنظر إلى ذروة إغلاق الحدود التي سُجلت في مايو 2020، عندما تم إغلاق 75% من الوجهات في جميع أنحاء العالم تماماً، ولكنها تزيد على معدل ‏‏نوفمبر، عندما تم إغلاق 27% فقط من الوجهات.

وأشارت منظمة السياحة العالمية إلى وجود «نهج أكثر دقة يستند إلى الأدلة والمخاطر»، المتعلقة بتدابير السفر، مثل إلزام المسافرين بتقديم نتيجة اختبار تؤكد عدم إصابتهم بالوباء عند الوصول.

وأصبح نحو ثلث الوجهات العالمية (32%)، تتطلب الآن تقديم «اختبار بي سي آر أو المستضاد» عند الوصول، وغالباً ما يكون مصحوباً بالخضوع للحجر الصحي.

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