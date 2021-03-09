الامارات | تايلورسويفت تشارك في حفل جوائز جرامي

شكرا لقرائتكم خبر عن تايلورسويفت تشارك في حفل جوائز جرامي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية أن كلاً من تايلور سويفت، وهاري ستايلز، وميجان ثاي ستاليون، وكاردي بي، وباد باني، وبيلي إيليش، وبوست مالون سي، سيشاركون في إحياء حفل توزيع الجوائز، الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» أن مشاركة سويفت بالغناء في الحفل ستكون بمثابة أول ظهور لها في حفلات جرامي منذ عام 2016، عندما فازت بألبوم عام عن «1989».

ومن المقرر أن يتم بث حفل توزيع جوائز جرامي السنوي الـ63، الذي سيتولى تقديمه تريفور نوح، على الهواء مباشرة في 14 مارس الجاري.

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