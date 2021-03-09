الامارات | محمد بن راشد.. مسيرة 2020.. إنجازات لا تعرف المستحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد.. مسيرة 2020.. إنجازات لا تعرف المستحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي كتاب «المسيرة»، الذي يوثق بالكلمة والصورة أبرز نشاطات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال عام 2020. ويرصد الإصدار الجديد جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الملموسة والمتصلة من أجل خدمة الوطن والمواطن على مدى العام في 137 صفحة من القطع الكبير، مقسمة إلى 12 محوراً على أساس شهور السنة. وتعكس محتويات الكتاب نشاطات سموه المستمرة في جميع المجالات العالمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

ويسجل كتاب «المسيرة» بالصورة والكلمة مشاركة سموه في الفعاليات الوطنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، منسقة طبقاً لتاريخ الحدث، كما يتضمن استقبالات سموه وزياراته المحلية والعربية والدولية. وتصدر غلاف الكتاب لوحة مرسومة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

افتتح كل قسم ضمن الكتاب بلوحة مرسومة مستوحاة من صورة حقيقية، حيث جاءت في صدارة قسم شهري يناير وفبراير لوحة مرسومة تجمع سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيما تبرز صور سموهما في أكثر من مناسبة، منها صورة خلال افتتاح ساحة الوصل في إكسبو 2020 في 29 يناير 2020. ومن الصور اللافتة لسموه في الكتاب هي خلال تلقي سموه لقاح فيروس كورونا المستجد في 3 نوفمبر 2020، وحضور سموه تثبيت القطعة الأخيرة في واجهة «متحف المستقبل» المقام في قلب دبي على مساحة 30 ألف متر مربع وبارتفاع 77 متراً.

ومن اللوحات المميزة لسموه في الكتاب التي تصدرت فصل شهر يناير هي خلال زيارة تفقدية لموقع جميرا الأثري، بالإضافة إلى لوحة تصدرت فصل شهر أكتوبر وهي لسموه خلال إطلاق «المدرسة الرقمية»، التي تعتبر أول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومعتمدة.

ومن المناسبات الكثيرة التي شهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تخريج الدورة 44 من المرشحين الضباط في كلية زايد العسكرية، وذلك في شهر فبراير 2020، وكذلك حضور الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي في 16 فبراير 2020، وتكريم الفائزين في جوائز مبادرة صناع الأمل في 20 فبراير من العام نفسه. وتتصدر قسم شهر نوفمبر حضور سموه مراسم «يوم الشهيد» في واحة الكرامة بأبوظبي في 30 نوفمبر 2020، ويتصدر قسم شهر يوليو لوحة لسموه خلال إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ.

- يحمل الكتاب لمسة إبداعية، حيث افتُتح كل قسم بلوحة مستوحاة من صورة حقيقية.

- يسجل كتاب «المسيرة» بالصورة والكلمة مشاركة محمد بن راشد في الفعاليات الوطنية والسياسية والاقتصادية والرياضية.

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صفحة مقسمة إلى 12 محوراً.

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