توصيات تحقيق التوازن بين الجنسين في الأخبار: تدريب وكوتة وتربية على المساواة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشارت الندوة الافتراضية التي أقامها المجلس القومي للمرأة بمشاركة برنامج النساء في الأخبار وان إيفرا «التوازن بين الجنسين في الإعلام: الواقع الحالي والخطوات المستقبلة»، إلى عدد من التوصيات لتحقيق نتائج مأمولة حول صورة المرأة المتوازنة في الإعلام.

وجاءت التوصيات من محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة تدريب الصحفيات على مستوى عالِ، كي يتمكن من الحصول على المناصب القيادية في الإعلام، وهو ما تم تطبيقه بالفعل في جريدة «الوطن»، مؤكدًا على فخره بالقيادات النسائية التي تستحق تلك المناصب في الجريدة.

كوتة صحفية للسيدات

ومن جانبه، أوصى نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلي للإعلام، بضرورة عمل كوتة صحفية للسيدات، وتمييزهن تمييزًا إيجابيًا، خاصة الكفء منهن، لتحقيق نتائج فعلية من دورهن في الإعلام.

التربية على التوازن الجندري

وكانت من بين التوصيات أيضًا ضرورة تربية النشء على التوازن الجندري، لتحقيق مساواة بين الجنسين في كل المجالات، وبالتالي تتحسن صورة المرأة في الإعلام.

وكانت أقيمت تلك الندوة افتراضيًا، وشارك في الندوة محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وسوزان القليني عضو المجلس القومي للمرأة، وفاطمة فرج المديرة الإقليمية لبرنامج النساء في الأخبار، ومنى مجدي مديرة التوازن الجندري في برنامج النساء في الأخبار، ونشأت الديهي عضو المجلس الأعلي للإعلام، وهبة باشا عضو المجلس القومي للمرأة.