استجابة لـ«هن».. «القومي للطفولة» يهتم بحالة الطفلة «ملك»: سندعمها نفسيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في استجابة سريعة من المجلس القومي للأمومة والطفولة لحالة الطفلة ملك فؤاد، صاحبة الـ14 عامًا، والتي تم التوجه بالاهتمام بحالتها ومحاولة تقديم الدعم والعلاج النفسي لها، بعد هروبها من منزل أسرتها عدة مرات لأسباب غير معلومة، وسرد روايات للمارة عن أسرتها لا تمت للواقع بصلة.

وجاءت الاستجابة بعد يومين من نشر «هُن» قصتها تحت عنوان أسرة «ملك» تستغيث بـ«الأمومة والطفولة» لعلاجها: بتهرب من البيت وتضحك على الناس، وتواصل مكتب الشكاوى بالقومي للأمومة والطفولة، مع أسرة الطفلة، ملك فؤاد، يوم الاثنين الموافق 8 مارس، وتم الاهتمام بمشكلتها وبدء العمل عليها.

تفاصيل حالة الطفلة «ملك»

وكانت كشفت منة فؤاد، الشقيقة الكبرى للطفة «ملك»، خلال حديثها لـ«هن»، تفاصيل معاناة شقيقتها، وتكرار هروبها من المنزل، «إحنا مش عارفين هي تعبانة نفسيا ولا بتفكر في إيه بالظبط، هي أصغر واحدة فينا، اتولدت بعد وفاة بابا بشهرين، ومشافتهوش، وكانت طبيعية جدا، لحد من سنة ونص بدأت سلوكايتها تتغير بشكل واضح، ومش عارفين إيه السبب ورا ده».

وتابعت الشقيقة العشرينية: «مرة لاقيناها حكت لواحدة ست لاقاها إن ماما اتجوزت 3 مرات، وأخويا بيضربها وهي هربت وسابت البيت وسببه مع إن ده مش حقيقي خالص، ووالدتي أرملة من ساعة وفاة والدي من 14 سنة، ومرة تانية قالت لواحد إن أهلها من الفيوم وعايزة تروح ليهم، وفضلت تقوله أخويا ومراته بيضربوني وأختي وجوزها طردوني من البيت مع إني مطلقة بقالي سنين وأخويا شاب عنده 23 سنة ومش متجوز أساسا، ومبقناش عارفين هي ليه بتعمل كده وبتضحك على الناس ليه».

طبيب نفسي يكشف الحالة المرضية لـ«ملك»

أفعال الطفلة «ملك» تدل على معاناتها من اضطراب في التواصل مع أهلها، فضلا عن شعورها بالحرمان العاطفي الشديد،:«بتعاني من احتياج لأهلها وحرمانها من الشعور بالعاطفة والأمان، ولازم يتم علاجها نفسيا في أسرع وقت».. حسبما أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، خلال تصريحات سابقة لـ«هُن».