إحداهم تقترب من الـ7 مليون.. أحمد حسن وزينب للمتابعين: اختارولنا عربية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاد الثنائي، اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب لاستفزاز متابعيهما، حيث قاما ببث مقطع فيديو جديد عبر قناتهما على موقع الفيديوهات «يوتيوب» من دبي، مطالبين من متابعيهما اختيار سيارة لهما، لشرائها خلال تواجدهما بالإمارات.

وظهر الثنائي أولًا، وهم يتسوقون في أحد المولات التجارية، لشراء عجلة لطفلتهما «آيلين»، قبل أن يعرضوا على المتابعين مجموعة من صور السيارات بموديلات مختلفة، للاختيار بينهم: «اختارولنا عربية نشتريها أنا وزينب».

وبدأ أحمد حسن في حصر السيارات ومميزاتهم، وكان على رأسهم سيارة لامبورجيني هوراكان بسعر والتي يصل سعرها 390 ألف دولار أي ما يعادل الـ ستة ملايين وسبعمائة ألف جنيه مصري، فضلًا عن سيارة مرسيدس بنز جي، والتي تخطت الـ310 ألف دولار، ما يعادل 4 مليون و876 ألف.

كما أعلنوا عن سيارة فورد موستانج، التي يصل سعرها لـ مليون جنيه مصري، وسيارة شيفروليه كامارو التي تصل لـ 408.000 جنيه مصري.

ونشر الزوجان المقطع عبر قناتهما الخاصة على «يوتيوب» بعنوان: «اختاروا معانا بيتنا الجديد في دبي»، حيث حقق ما يقرب من 200 ألف مشاهدة فور عرضه.

سفر أحمد حسن وزينب

وكان «اليوتيوبر» الشهير أحمد حسن وزوجته زينب، فاجئا متابعيهما على قناتهما الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بمقطع فيديو أعلنا خلاله قرارهما بمغادرة مصر نهائيًا.

ولم يمر الكثير على سفرهما، إلا وفاجأ الثنائي متابعيهم بمقطع فيديو، يرصد 5 فيلات، مطالبين المشاهدين بالتفاعل واختيار واحدة من بينهم.