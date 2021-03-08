محمود مسلم في اليوم العالمي للمرأة: نفتخر بأن قيادات «الوطن» من النساء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استهل محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، كلمته في الندوة الافتراضية حول صورة المرأة في الإعلام، التي نظمها المجلس القومي للمرأة، وبرنامج «النساء في الأخبار»، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، متحدثا عن ضرورة إحداث توازن «جندري» بين النساء والأخبار.

وقال محمود مسلم، إن المرأة تأخذ دورها بكفائتها، «إحنا بنفخر في الوطن إننا عندنا عدد كبير من الزميلات يقدن العمل في الوطن الآن، لدينا رئيس التحرير التنفيذي الوحيد في مصر في كل الصحف اليومية، وهي شيماء البرديني، ولدينها اثنين من مديرات التحرير سيدات، و2 من رؤساء الأقساء من النساء، وكذلك ونواب رؤساء الأقسام من السيدات».

وأضاف، «أنا بفخر إن قيادات الجريدة من النساء، وده لأن هم عندهم درجة من الكفاءة إديتهم الفرصة يكونوا في هذا المنصب، دون ابتزاز أو ابتزال أو مزايدة، ولكن الفرص أتيحت بالمناخ السوي في العمل، والرغبة الحقيقية منهن، في أن يكن في هذا المنصب».