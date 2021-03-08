لا توهم نفسك.. هل يجب إجراء فحص للسرطان بعد تلقي لقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

رغم حملات التطعيم الموسعة في العديد من دول العالم ضد فيروس كورونا، لكن البعض يخشى الحصول على اللقاح خوفا من الآثار الجانبية التي قد تنتج بعد أخذ الحقنة.

لكن يبقى السؤال هل يجب إجراء فحص للسرطان بعد أخذ لقاح كوفيد؟، وفقا لموقع " medicalxpress"، عليك أن تتأكد من إخبار الطبيب بنوع اللقاح الذي حصلت عليه لتجنب الإنذار الكاذب من الآثار الجانبية المؤقتة.

هذه هي نصيحة خبراء السرطان وأخصائيي الأشعة، في بعض الأحيان تنتفخ الغدد الليمفاوية، وخاصة في الإبط، بعد التطعيمات، إنه رد فعل طبيعي من قبل الجهاز المناعي، لكنه رد فعل قد يكون مخطئًا على أنه سرطان إذا ظهر في تصوير الثدي بالأشعة السينية أو أي فحص آخر.

وقالت الدكتورة ميليسا تشين، أخصائية الأشعة في مركز إم دي أندرسون للسرطان في هيوستن، والتي اضطرت مؤخرًا إلى طمأنة مريض خائف سعى لإجراء اختبار السرطان بسبب تضخم العقدة الليمفاوية: "نحتاج إلى طمأنة الجميع.. الأمر لا يستدعي إجراء اختبار للسرطان بعد الحصول على لقاح ضد كورونا".

ونشرت لجنة خبراء من ثلاثة مراكز للسرطان - إم دي أندرسون، ميموريال سلون كيترينج في نيويورك ودانا فاربر من بوسطن - توصيات في مجلة Radiology الأسبوع الماضي، حول كيفية التعامل مع عمليات المسح المعقدة بسبب الآثار الجانبية للقاح.

ونصحت تشين، أحد المؤلفين المشاركين في التوصيات: "الآثار الجانبية لا ينبغي أن تمنع المرضى من الحصول على اللقاح".

الغدد الليمفاوية هي جزء من جهاز المناعة حيث تتجمع خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى، وعادة ما تكون البقع أصغر من أن تشعر بهاـ لكنها يمكن أن تنتفخ أثناء المرض وبعد أنواع أخرى من اللقاحات.

ومع التطور المتوقع في لقاحات كورونا، يجب على الأطباء الاستعداد لرؤية كميات كبيرة من فحوصات التصوير - بما في ذلك التصوير المقطعي للصدر، ومسح التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني وتصوير الثدي بالأشعة السينية - التي تُظهر تورم الغدد الليمفاوية، وفقًا لتوصيات مماثلة في مجلة الكلية الأمريكية هذا الأسبوع.

وقالت تشين إن العقد الأكثر إصابة تكون في الإبط وبالقرب من الترقوة، في نفس جانب التطعيم بلقاح فيروس كورونا.

وتسرد إدارة الغذاء والدواء التورم جنبًا إلى جنب مع التفاعلات الأخرى ذات الصلة بالحقن التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع في دراسات لقاحات فايزر وموديرنا.

ليس من الواضح كم مرة يحدث ذلك، وجدت إدارة الغذاء والدواء أن 16٪ من المشاركين في دراسة لقاح موديرنا قد أبلغوا عن بعض تورم تحت الإبط بعد الجرعة الثانية، ولكن إذا كانت الغدد الليمفاوية متضخمة قليلاً فقط، فقد تظهر في الفحص الطبي دون أن يلاحظ الناس أي نتوءات.

نصيحة الخبراء

ويتفق الخبراء: "إذا تم تطعيمك مؤخرًا، أخبر أخصائي الأشعة قبل إجراء أي فحص، سيساعدهم ذلك في تقييم ما إذا كانت العقدة الليمفاوية المتضخمة مرتبطة على الأرجح باللقاح ويمكن ببساطة مراقبتها، أو ما إذا كانت مثيرة للقلق بدرجة كافية لإجراء اختبار آخر، وحاول تحديد موعد فحص قادم أو فحص آخر متعلق بالسرطان قبل التطعيم إذا كان ذلك ممكنًا، كما يمكن للأشخاص المصابين بالسرطان النشط الموجود على جانب واحد من الجسم اختيار التطعيم على الجانب الآخر لتقليل الارتباك".