نشات الديهي: المرأة شريك فعال في المجتمع وليست «ديكور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلي للإعلام، خلال مشاركته في الندوة الافتراضية «التوازن بين الجنسين في الإعلام: الواقع الحالي والخطوات المستقبلة»، التي أقامها برنامج النساء في الأخبار «وان إيفرا»، والمجلس القومي للمرأة في اليوم العالمي للمرأة، إن المرأة تستحق أكثر مما حصلت عليه الآن.

وتابع «الديهي»: «الكثير حاليا لا يؤمن بفكرة المساواة بين الجنسين، وإنما يتعاطاها البعض لأنها موضة، ولكن يجب أن يقتنع الرجل في كل المناصب والمؤسسات أن المرأة ليست ديكور وإنما شريك فعال في كل العمليات المجتمعية».

فسح الطريق للسيدات

وأضاف: «لا أشعر برغبة حقيقية في التغيير حاليا، عايزين تغيير فجائي وسريع وملحوظ واستغلال الفرص، ويجب أن نفسح الطريق للسيدات، لأنهن لا يعلمن الطريق الصحيح، إذ يجرى ابتزازهن عالميا ليأخذن دورهن في الإعلام».

واختتم نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلي للإعلام: «الدولة تدعم فكرة تمكين المرأة، حيث يجب أن تأخذ دورها، كما يجب فتح الباب على مصراعيه، سواء للرجل أو المرأة، موضحًا أهمية تمييز المرأة في الإعلام بحكم القوانين المنظمة».