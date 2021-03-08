في اليوم العالمي للمرأة.. هاجر أحمد: سيخضع العالم لقوتك ويفتخر بنجاحك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة الشابة هاجر أحمد رسالة للسيدات والفتيات، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

ونشرت «هاجر» صورة لها من خلال استضافتها بإحدى حلقات برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، ودونت خلالها، قائلة: «سيدتي تذكري دائما، سيتسع العالم لحلمك، سيفتخر العالم بنجاحك، سيستمع العالم أجمع لصوتك، سيندهش العالم من شجاعتك، سيخضع العالم لقوتك، سينصدم العالم من إصرارك، سينحني العالم أمامك لإيمانك بنفسك، وبالأخير سيبتسم العالم لابتسامة انتصارك، ويقبل ويرفع القبعة فقط إذا أنتِ أدرتي، متى ولدت امرأة فقد ولدت قضية».

احتفال هاجر أحمد بعيد ميلادها

ومنذ أيام، احتفلت الفنانة الشابة، بميلادها الـ27، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، صورة من خلال حفل عيد ميلادها، ظهرت خلالها بفستان طويل من اللون النحاسي، وذو فتحة من الظهر، واعتمدت خلالها على تسريحة الشعر المموج.

اشتعال النيران في تورتة عيد ميلاد هاجر أحمد: ده فال وحش

مقطع فيديو من احتفالية الفنانة هاجر أحمد بعيد ميلادها، كان تم تداوله على مدار الأيام القليلة الماضية، من قبل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت خلاله الفنانة الشابة بجوار التورتة التي اشتعلت بها النيران بشكل مفاجىء، مما أخافها وظلت تردد: «ده فال وحش»، بينما حاول أصدقاؤها تهدئتها مؤكدين أن هذا الأمر يحدث أحيانًا.

معلومات عن هاجر أحمد

من مواليد الـ28 من فبراير عام 1994.

في بداية حياتها كانت تدرس علم النفس، ولم تكن تدرس التمثيل.

لحبها الكبير في التمثيل اتجهت لدراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية.

قدمت خلال دراستها العديد من المسرحيات.

بدأت أولى أدوارها مبكرا وهي في الـ20 فقط من عمرها، في مسلسل تليفزيوني.

ملكة جمال الكوكب للسياحة والبيئة «ميس إيكو إيجيبت».

واحدة ضمن أجمل 10 وجوه في العالم بحسب حديث صحفي لها.

بدأت أولى بطولاتها مع الفنان محمد إمام في مسلسل هوجان.