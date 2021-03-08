بحضور محمود مسلم.. بدء ندوة افتراضية حول صورة المرأة في الإعلام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدأت منذ قليل، فعاليات الندوة الافتراضية حول «التوازن بين الجنسين في الإعلام: الواقع الحالي والخطوات المستقبلة»، التي يقيمها المجلس القومي للمرأة بمشاركة برنامج النساء في الأخبار «وان - إيفرا»، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

ويشارك في الندوة محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وسوزان القليني عضو المجلس القومي للمرأة، وفاطمة فرج المديرة الإقليمية لبرنامج النساء في الأخبار، ومنى مجدي مديرة التوازن الجندري في برنامج النساء في الأخبار، ونشأت الديهي عضو المجلس الأعلي للإعلام، وهبة باشا عضو المجلس القومي للمرأة.

تحسن صورة المرأة في الإعلام والدراما

بدأت الندوة بكلمة افتتاحية للدكتورة سوزان القليني، التي توجهت بالشكر إلى «وان إيفرا» والقائمين على الندوة، لافتة إلى أن صورة المرأة في الإعلام والدراما تحسنت بالفعل، إلا أن التطور ليس على المستوى المطلوب، وخاصة في الدراما المصرية، موضحة أن النماذج يجب أن تكون متوازنة بين الجنسين رجل وأنثى، لأن هناك نماذج ترسخ دومًا أن بعض الأدوار تكون فيها المرأة لعوب مثل أدوار سيدات الأعمال.

بينما أكدت فاطمة فرج، المديرة الإقليمية لبرنامج النساء في الأخبار، على أهمية المضاعة على الاهتمام بدور المرأة، مشيرة إلى أن برنامج النساء في الأخبار يعمل بالفعل على أهمية وجودهن في المناصب القيادية، موضحة أن ذلك أمر عالمي وليس محلي فقط.