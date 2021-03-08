طيف المقدم وندى أيمن.. فتاتان مصريتان تفوزان بجائزة «مجتمع العمارة العالمي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استضاف برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، طيف المقدم وندى أيمن، الحاصلتين على جائزة مجتمع العمارة العالمي، بعدما حازت مشروعاتهما على إعجاب المتخصصين.

مشروع «ضي» اسم شقيقتي الكبرى

وحول مشروعها «ضي»، قالت طيف: «هذا الاسم هو اسم شقيقتي الكبرى التي أعتبرها مثلي الأعلى، ومعناه هو ضوء القمر الخفيف، ففضلت أن يكون هذا الضوء الخفيف هو الكامب الخاص بي في سيناء»، مشيرة إلى أن مشروعها عبارة عن كامب في جنوب سيناء، ويتضمن أكثر من نشاط، مثل المطعم ومعرض يحكي تاريخ سيناء، وعادات وتقاليد أهلها.

تعمل لدى شركة سياحة

وأضافت، أنها تعمل لدى شركة سياحة وبالتالي فإنها تسافر كثيرا في مختلف أنحاء الجمهورية، وعندما زارت جنوب سيناء قررت أن تدشن مشروعا خاصا بها.

وتابعت: «كنت وندى نشعر بالتوتر لأننا كنا ننافس متسابقات من 34 دولة على مستوى العالم، وبالتالي لم تكن المسابقة سهلة أبدا، لكن رؤيتنا كانت مصرية خالصة، وكان المسؤولون عن المسابقة يبحثون عن متسابقين مرتبطين ببلدهم وأرضهم».

مشروع جاذبية الصحراء مبني على فكرة المزرعة المائية

أما ندى، فقالت إن اسم مشروعها هو «جاذبية الصحراء»، ويقع في صحراء نويبع، ومبني على فكرة المزرعة المائية؛ إذ أنها لا تستخدم التربة لكنها تنتج منتجات طبيعية بنسبة 100%، إذ تتدفق المياه عبر مواسير تحتوي على المواد التي يحتاجها النبات لينمو.

وأوضحت ندى أيمن: «صممت مطعما لتقديم بعض منتجات هذه المزرعة، فالمزرعة المائية تنتج نوعين من المنتجات إما عطرية أو عشبية تستخدم في العلاج أو منتجات صالحة للأكل، كما أن المشروع يحتوي على جزء ترفيهي وآخر تعليمي».