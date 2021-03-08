بعد تصريحات أصالة: «بنتي هتتجوز قريب».. شام الذهبي تنشر صورتها مع خطيبها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت شام الذهبي لإثارة الجدل من جديد حول خطبتها، فرغم أنها لم تشر إلى خطبتها لمرة أخرى، إلا أنها نشرت صورة عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، جمعتها بشخص على شاطئ البحر.

وظهرت «شام» خلال لحظة غروب الشمس، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي لتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتركت في الخلفية أغنية «بين إيديك» لوالدتها الفنانة أصالة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق أيضًا، وبحسب ما ذكرته «et بالعربي»، أن شام الذهبي، نشرت أيضًا صورة لها وهي تمسك بيد خطيبها داخل السيارة، وأشارت إلى حسابه على «إنستجرام» وهو أحمد هلال ويعمل عضو منتدب لواحدة من أكبر الشركات في مصر، كما أنه صديق لهاني سعد زوج درة.

أصالة: بنتي هتتجوز قريب

وكانت الفنانة الفنانة السورية أصالة، حلت ضيفة في برنامج «سهرانين»، الذي يذاع عبر فضائية «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، حيث كشفت عن العديد من الجوانب الشخصية والعائلية.

وتحدثت أصالة عن علاقتها بابنتها شام فهي الأقرب إليها في الشخصية من بين أبنائها: «شبهي في شخصيتي في الثقة والإصرار والعزيمة والطاقة وأشياء كتيرة.. حتى لو في الأشياء العكسية بنكمل بعض».

وكشفت عن زواج ابنتها «شام» قريبًا لكنها لم توضح هوية الشاب المرتبطة به: «هتتجوز قريبًا والشاب اللي بتحبه أنا كمان بحبه كتير.. وإن شاء الله يكون مثل ما بتوقع».