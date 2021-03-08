ستينية مجهولة تبحث عن أسرتها في القاهرة الجديدة: مش فاكرة غير ابنها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تجوب الشوارع ليلا ونهارًا، فاقدة القدرة على تذكر اسمها ومعلوماتها الشخصية، كل ما تدركه فقط هو اسم ابنها والتي تزعم أنه يدعى «تامر»، هذا هو حال سيدة ستينية، تم العثور عليها من قبل علي حسين، موظف ثلاثيني، بأحد شوارع منطقة التجمع الخامس، وسرعان ما تم نشر صورها عبر عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لمحاولة البحث عن ذويها.

تفاصيل العثور على السيدة المجهولة

«كنت رايح أستلم شيفت شغلي الساعة 12 بليل في حي بالتجمع الخامس، وبعد ما وصلت ببص في كاميرات المراقبة لاقيت واحدة ست مسنة قاعدة قدام باب الشركة في وقت متأخر، روحت أشوف مين دي وإيه سبب جلوسها في مكان زي ده بليل كده، لاقيتها شكلها حد مش متسول وباين إنها من أسرة ميسورة الحال من ملابسها، بس مش فاكرة أي حاجة عن نفسها، وبتكلم نفسها بكلام مش مفهوم».. حسب الموظف الثلاثيني خلال حديثه لـ«هن».

السيدة تتذكر اسم ابنها فقط

«تامر» هو الاسم الذي تزعمه السيدة لابنها، والشئ الوحيد الذي تتذكره حسب كلامها، «لما سألتها عن اسمها أو أي معلومات عنها، مكانتش فاكرة حاجة غير إنها قالت إن ابنها اسمه تامر».

مكوث السيدة في المنطقة حتى الوقت الحالي

حاول الموظف الثلاثيني مساعدة السيدة، لكنه فوجئ باستقلالها لسيارة أجرة وعودتها مرة أخرى إلى مكان جلوسها: «نزلت ليها أكل قدام باب الشركة، وفضلت متابعها لحد الصبح، وبعدين بلغت القسم عشان أعمل محضر بس محدش خد إجراءات ناحيتها، وبعد كام ساعة لاقيتها خدت تاكسي ومشيت، بس بعد نص لاقيت السواق رجعها تاني وقال هي مش عارفة هي عايزة تروح فين وتايهة، ومن وقتها وهي قاعدة مكانها رافضة تقوم منه وبنحاول ندور على أهلها».