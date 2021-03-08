«القومي للمرأة»: الرئيس السيسي هو الداعم الحقيقي للمرأة المصرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهّت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على التهنئة باليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس غريبًا أو جديدًا عليه كونه الداعم والمساند الحقيقي للسيدة المصرية.

وأضافت يحيى، في تصريحات عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن ما تم إنجازه خلال السنوات السبع الماضية طفرة غير مسبوقة في ملف المرأة على كل المستويات مثل التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي وعلى مستوى القيادة السياسية واتخاذ القرار، بالإضافة إلى الحماية الصحية لدعم صحة المرأة المصرية وبعض التشريعات التي خرجت مؤخرًا لصالح المرأة المصرية وحمايتها الثقافية.

حماية مكتسبات المرأة المصرية

وتابعت، أن المجلس يهدف إلى حماية كل مكتسبات المرأة المصرية ومصالحها وحقوقها بالإضافة إلى كل ما يضطلع به من مبادرات وحملات لصالح المرأة المصرية والتوعية التي تعتبر أساس حماية المرأة ورعايتها ومشاركتها في المجتمع بكل المجالات المختلفة، مشددة على ان كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم الحقيقي والمساندة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ خصص عاما للمرأة في 2017، بالإضافة إلى استراتيجية النهوض بالمرأة وتكريمه للمرأة وتقديره في كل المحافل الدولية والمحلية.

وأوضحت: «ليست مجرد شعارات، لكن الرئيس السيسي نفذ كل ما وعد به وطمأن المرأة المصرية على التشريعات التي تصدر لصالحها والأسرة والطفل، وكلها إنجازات تحققت من قبل القيادة السياسية، حيث شاركت بقوة في القيادة والحياة البرلمانية إذ أن 28% من الغرفة النيابية الأول من السيدات، كما أن ربع الحكومة من السيدات بواقع 8 وزيرات، كما أن السفيرة فايزة أبو النجا هي مستشار الرئيس السيسي للأمن القومي، والمرأة المصرية تثبت دائما وأبدا أنها أيقونة للنجاح والعطاء».