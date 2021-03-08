في اليوم العالمي.. عبدالله رشدي: كلنا بنحب المرأة والله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يغفل عبدالله رشدي، عن الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الموافق 8 مارس من كل عام، حيث دوّن عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنه اليوم العالمي للمرأة..وطبعاً كلنا بنحب المرأة والله».

وعلى الفور بات المنشور يتداول بشكل كبير بين الدعم والنقد والسخرية، خاصة وأن عبدالله رشدي دائم الحديث عن المرأة، ومهاجمًا لها في كثير من الأمور.

عبدالله رشدي المهاجم للنساء دائمًا

واعتاد عبدالله رشدي مهاجمة النساء خاصة عقب الموضوعات والحوادث الشائكة، كالتحرش والاغتصاب وغيرها.

وكان آخرها تعليقه على حدث التحرش بفتاة ميت غمر، وكتب «رشدي»: «على الشاب أن يغض بصره فإن رأى امرأةً ولو عارية فلا يحل له النظر ولا الاقتراب منها، فإن فعل فهو آثم مخالف للشرع هو ومن يُبَرِّر له ذلك».

‏وتابع: «وعلى البنت أن تستر جسدها وألا تخرج بملابس فاضحة بين الناس، فإن خالفت ما أمرها الله به فهي آثمةٌ هي ومن يُزَيِّنُ لهت ذلك، وعلى أهلها أن يُرَبُّوها على الاحتشام والحياء».

واختتم حديثه: «‏لابد من مواجهة الخطأ وإصلاحه عند الجميع».

كما هاجم الفتيات اللاتي ينشرن صورهن عبر حساباتهن الشخصية، ودون «عبدالله» حينها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «أخواتنا وبناتنا الفاضلات الكريمات، كونكِ محتجبةً لا يُبيحُ لكِ ذلك وضعَ صورَكِ في الاستوري التي فيها توضيح لتفاصيل جسدِك!».

وتابع: «كلُّ ناظرٍ إلى تلك الصورةِ فإنَّ عليك وزراً مثله فقد يَسَّرْتِ له النظرَ إلى ما حرَّمَ اللهُ.. وكلُّ من فُتِنَ بتلك الصورةِ فإنَّ وِزرَ فِتنتِه عليك».

واستطرد: «الاحتجاب ألا يظهر من الجسدِ تفاصيله ولا لون بشرته عدا الوجه والكفين، وعلى القول الآخر فحتى الوجه والكفان عورة يجب سترهما، أذكركن بذلك لأنني-والله- لأرجو لكل نسائنا الخير كما أحبه لأهل بيتي تماما».

واختتم: «أعلمُ أنَّ الفتن حولكن كثيرة.. وأعلم أن الجمالَ مِنْحةٌ ولكنَّ طاعةَ الله نِعمةٌ، ولمن خاف مقام ربه جنتان؛ ستركنَّ اللهُ ورعاكنَّ وأسعدكُنَّ».