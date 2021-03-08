أول تفاعل لـ شيري عادل بعد الوعكة الصحية: عطور فرنسية دون تعليق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب غياب طويل عن ساحات «السوشيال ميديا» عقب الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، عادت الفنانة شيري عادل، للتفاعل مع متابعيها من جديد، حيث شاركت عبر خاصية «استوري» لموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور لماركات عطور فرنسية، دون التعليق عليها.

وكانت تعرضت الفنانة شيري عادل لوعكة صحية، في فبراير الماضي، أدت إلى نقلها على الفور إلى أحد مستشفيات القاهرة، حيث أجرت جراحة عاجلة استمرت 6 ساعات كاملة، ثم مكثت بالمستشفى لقضاء فترة نقاهة.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة حينها لـ«الوطن»، خلال الفترة الأخيرة، إن الأطباء طالبوها بالراحة التامة وعدم الكلام لتجنب الشعور بالإرهاق.

أعمال شيري عادل الفنية

وتنتظر شيري دورها في قصة مع الفنان مصطفى قمر، بعنوان «فارس بلا جواز»، والمكونة من 6 حلقات، وذلك بعد غياب «قمر» عدة سنوات، وصلت لـ 11 عامًا.

وتعد الفنانة لأول بطولاتها المطلقة في السينما بفيلم «باب السماء» مع المخرج محمود كامل وشريف سلامة ومحمد عادل وهاني عادل.

ويدور الفيلم عن أحد قضايا المرأة المثيرة للرأي العام، والمجتمع، ومن المقرر بدء التصوير به بعد الانتهاء من تصوير الأعمال الرمضانية، نظرا لارتباط فريق العمل بعدد من الأعمال المقرر عرضها في رمضان.

يذكر أن آخر أعمال شيري مسلسل «أمر شخصي» ضمن مسلسل «إلا أنا» الذي عرض مؤخرًا على «dmc»، وقدم المسلسل ثمانية حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.