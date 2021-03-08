مريهان حسين تستعرض لياقتها داخل «الجيم» برفع الأوزان.. «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة مريهان حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددًا من الفيديوهات أثناء ممارستها للرياضة ورفع الأوزان، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

وظهرت «مريهان» مرتدية ملابس رياضية سوداء، و«كوتشي» أسود، وقامت بربط شعرها برابطة سوداء اللون أيضا.

مريهان حسين تتألق في فستان ذهبي

ومنذ أيام، تألقت الفنانة، خلال خضوعها لجلسة تصوير، نشرت صورها عبر حسابها بموقع «إنستجرام».

وفي جلسة التصوير، ظهرت «مريهان» بفستان نحاسي بحمالات رفيعة دون أكمام مصمم من الحرير، وبه رابطة من منطقة الوسط، وذو فتحة كبيرة من منطقة الصدر، كما اعتمدت تسرحية الشعر الانسيابي المنسدل على ظهرها، مع وضع مكياج لافت.

ظهور مريهان حسين على الإنستجرام

وتحرص مريهان حسين، على التواجد بشكل مستمر عبر تطبيق «إنستجرام»، حيث تشارك متابعيها بصور ومقاطع فيديو من حياتها الشخصية دائما.

ظهور مريها بفستان أحمر

وخلال إحدى الإطلالات، ظهرت «مريهان» بفستان أحمر طويل من القطيفة، ذو فتحة جانبية بمنطقة الصدر، وأخرى جانبية كشفت عن ساقيها، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل على ظهرها، مع وضع الماكياج البسيط الذي تناسب مع بشرتها دون تكلف.

الظهور بإطلالات جريئة، تتميز به الفنانة في العديد من إطلالتها، خلال الآونة الأخيرة، منها جلسة التصوير الشهيرة لها، وهي حافية القدمين، وكانت جلسة التصوير وهي مرتدية فستان منقوش قصير أثناء جلوسها على كرسي، حافية القدمين وبتاتوه مرسوم عليهما على شكل نجوم ووردة كبيرة، وعلّقت: «برنسيسة من لاس روزاس»، ومن ثم أغلقت التعليقات.