اختلف الشعار والمعنى واحد.. اليوم العالمي للمرأة: حقوق ومساواة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل العالم كل عام وبالتحديد في يوم 8 مارس بيوم المرأة العالمي، لتسليط الضوء على دورها الفعال والمؤثر في المجتمعات على جميع القطاعات، وإبراز النماذج الناجحة من السيدات، تحت شعار معين ومحدد لكل عام، للتعبير عن فكرة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

شعار هذا العام متخذ شكل الدائرة ذات السهم مع زهرة تحت شعار «المرأة في القيادة»، للتأكيد على دورها الفعال والجهود التي بذلتها المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وخلق مجتمع متعافي متساوي الحقوق.

2020 عام المساواة

وفي العلم السابق 2020 احتفل العالم باليوم العالمي للمرأة تحت شعار «أنا جيل المساواة.. إعمال حقوق المرأة»، بهدف تجميع صفوف الكوادر النسائية والنشطاء والمدافعين عن حقوق المرأة وصناع التغيير وتكريمهم، وعمل نقاش حلو تمكين المرأة في الأعمال المختلفة خلال السنوات المقبلة.

ويتماشى شعار عيد المرأة في 2020 مع الحملة متعددة الأجيال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت شعار «أنا جيل المساواة».

آمال في الحقوق بعيد المرأة 2019

وكان شعار يوم المرأة العالمي في 2019 «نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير»، بهدف الوصول إلى عوامل تساعد على النهوض والمساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين دور النساء في الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة، ما يحتاج إلى حلول ليست بالسهلة.

تعزير دور الريفيات في 2018

واحتفل العالم في 2018 بيوم المرأة العالمي تحت شعار «حان الوقت»، لتفعيل دور الناشطات في الريف والحضر لتغيير حياة ودور المرأة، والتأكيد على حقوق المرأة في الريف، وتحسين أساليب المعيشة لديهن، وتقديم وسائل الرفاهية والدعم.

المرأة والرجل «50-50»

أما في عام 2017 كان شعار يوم المرأة العالمي «المرأة في عالم العمل المتغير: تناصف الكوكب»، بهدف التأكيد على دور المرأة في العمل والموازي للرجل مناصفة معه «50-50»، وليس التساوي في العدد فقط، بل في البناء والإنجاز في المجتمع، وخلق شراكة انسانية اقتصادية تضمن مستقبل أفضل.