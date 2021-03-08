في اليوم العالمي للمرأة.. مبادرة أفروميديا تستضيف القيادات النسائية المصرية بالاتحاد الأفريقي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحت شعار «الحضور القاري للمرأة المصرية»، تستضيف مبادرة أفروميديا الإعلامية السفيرة الدكتورة نميرة نجم، أول امرأة تتولى منصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، والدكتورة نادين الحكيم، مستشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لشؤون الشراكات الدولية.

وفي هذا الإطار، حقق العديد من النساء الأفريقيات إنجازات ونجاحات منقطعة النظير على المستوى القاري والعالمي في مجالات عدة، لعلنا نذكر آخرها، وهو تولي نجوزي أوكونجو رئاسة منظمة التجارة العالمية، لتصبح بذلك أول امرأة وأفريقية تتولي هذا المنصب، ومن قبلها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية UNODC، الأمر الذي يعكس مدى النجاح الذي حققته القارة السمراء في مجال تمكين المرأة.

وعلى الصعيد الإقليمي، أعلن القادة الأفارقة بالاتحاد الأفريقي، أن العقد من عام 2020 إلى 2030 سيكون الجديد للإدماج المالي والاقتصادي للمرأة.

جاء ذلك في إطار إعادة التزامهم بتوسيع نطاق الإجراءات من أجل الادماج التدريجي للنوع الاجتماعي نحو التنمية المستدامة؛ إذ تتبني أجندة أفريقيا 2063 في طموحها السادس الوضع الخاص بتمكين المرأة والقضاء على جميع أشكال العنف والتميز ضدها.

‏‏وعلى الرغم من الإنجازات الجديرة بالثناء، إلا أننا نحتاج بذل المزيد من الجهود تجاه تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ إذ قال الرئيس الغاني أكوفو أدو، بقمة الإتحاد الإفريقي المنعقدة 2020: «لا تزال نسائنا وفتياتنا يواجهن العديد من الحواجز الثقافية والدينية والمالية والاجتماعية وغيرها».

وحث «أدو» على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة الأفريقية (بروتوكول مابوتو)، الذي اعتمد من قبل 42 دولة إفريقية في عام 2003؛ إذ يضمن البروتوكول مجموعة شاملة ومتنوعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق البيئية للمرأة، ويضعها كشريك كامل وفاعل وعلى قدم من المساواة مع الرجل، ما يعزز تكافؤ الفرص بينهما، سعيا لتحقيق الرفاهية للنساء والفتيات في القارة.

‏وعلى المستوى المحلي وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي مصر قضية تمكين المرأة أولوية قصوي، لاسيما في ظل ما نص عليه الدستور المصري من كفالة حقوق المرأة، الذي خصص لها 20 مادة، مؤكدا بذلك أهمية دورها للدولة والمجتمع دون تمييز، فضلا عن تمتعها بباقي الحقوق باعتبارها مواطنا كاملا، ما يعني إزالة العوائق والعقبات أمام وصولها إلى حقوقها الطبيعية لاسيما في مجال التنمية والاقتصاد، كما تجني المراة المصرية مكتسبات عديدة وهامة، إثر تمكينها ووصولها إلي مواقع صنع القرار بالدولة.

‏ ‏لذا تسعي أفروميديا لعقد جلستها بعنوان الحضور العالمي للمرأة الإفريقية عامة والمصرية خاصة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتمكينها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا.

الندوة موجهة للإعلاميين والصحفيين والباحثين المهتمون بشؤون المرأة والأسرة المصريين بشكل خاص والأفارقة غير المصريين الناطقين بالعربية بشكل عام.

التسجيل متاح من خلال الاستمارة التالية: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqSRRK-41iEYgsuh_bFZkLMbfhae7rJ90nN3hG2-et8NuAZA/viewform