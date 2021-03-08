«انتِ عمود نور لمن حولك».. فنانات احتفلن باليوم العالمي للمرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل عدد من الفنانات والشخصيات الشهيرة باليوم العالمي للمرأة عبر تطبيق تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، متحدثين عن الصعوبات التي تواجه المرأة في الجمع بين الحياة المهنية والحياة الاسرية والشخصية، معبرين عن مدى قوة المرأة التي تصنع المعجزات بتعدد مهمها، وإتقان كلا منها على حدى.

شام الذهبي

وفي ذات السياق، وجهت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، تهنأتها للمرأة في يومها العالمي، بعد أن تحدثت عن قوة تحملها وإتقانها في آداء جميع المهام المسندة إليها، بالرغم من كونها حساسة ورقيقة، قائلة: «يوم سعيد للمرأة الجميلة والحساسة، ولكنها قوية وقوية.. المرأة هي المكان الذي تبدأ فيه الحياة في رحمها وتتطور بعملها الشاق وجهدها، فهي من يشكل المجتمعات.. المرأة تصنع المعجزات بتعدد مهامها، ولا تستسلم أبدًا مهما كان الأمر صعبًا، لأنهن يعرفن أنهن القوة الدافعة وراء العديد من الأرواح من حولهن.. وسأكون ممتنة إلى الأبد لأنني ولدت امرأة».

هنا شيحة

«أنتِ عمود نور لمن حولك، ومع ذلك تنسي أحيانا أنكِ المصدر»، بتلك الكلمات هنأت الفنانة هنا شيحة المرأة باليوم العالمي لها، كما وضحت من خلال منشورها على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» مدى أهمية وجود المرأة في حياة من حولها، بوصفها بأنها عمود لجميع من حولها، كما أنها المصدر الاساسي لهم، وهي من تمدههم بالطاقة.

هدى المفتي

وحرصت الفنانة هدى المفتي على مشاركة احتفالها باليوم العالمي للمرأة، ونشرت صورة لها برفقة صديقاتها من بينهم الفنانة تارا عماد، حيث وجهت تهنأتها لجميع السيدات قائلة «يوم سعيد للمرأة»، وتمنت أن تشعر السيدات بالحب والسلام النفسي، مشجعه إياهم بدعمها لهم قائلة: «السلام والدعم لجميع النساء القويات في هذا العالم».

ريهام أيمن

ونشرت الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي صورة لها مرتدية شيميز أزرق وربطة شعر حمراء، رافعة يدها بعلامة التحدي والقوة، بتعليق منها قائلة: «يوم المرأة العالمي السعيد».