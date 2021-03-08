محاطة بـ«الدلافين».. أول صورة لـ دينا داش من شهر العسل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت البلوجر دينا داش، متابعيها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة جديدة لها من شهر العسل، بعد زفافها الذي جاء قبل أيام قليلة.

ونشرت البلوجر دينا داش، صورتها داخل «قارب» في البحر محاطة بالدلافين الصغيرة، وعلقت على الصورة: «كالدولفين».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة: «يا بختك.. تحفة بجد.. ربنا يحميكم.. حلوة أوي.. بنحبك جدًا».

تفاصيل زفاف دينا داش

واحتفلت دينا داش، بحفل زفافها، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأطلت بفستان «كاب» دون أكمام، مكشوف الظهر، ومنفوش قليلًا من أسفل، وجاء مُرصع بفصوص اللولي، والتطريزات اللامعة، جاء أشبه بفساتين أميرات «ديزني»، بتوقيع مصممة الأزياء مرام برهان، فضلًا عن اعتمادها على الشعر الويفي، بدرجات البُني، مع المكياج الترابي الداكن، بتوقيع دينا راغب.

لكن، هاشتاج تصدر موقع «تويتر»، كان مضمونه الهجوم والانتقاد على حفل الزفاف، الذي أثار ضجة بلقطاته المتعددة، وغرد الكثير من أصحاب موقع التدوينات القصيرة للهجوم على حفل الزفاف.

فكانت من تعليقات الرواد على الهاشتاج المتصدر «الناس اللي بتعمل للتفاهة قيمة» وفي تعليق آخر «هتكبروا أمتى وتعرفوا أن السعادة في حياتكو الزوجية ملهاش دعوة بالفرح ولا غيره»، أما ثالت شارك في الهاشتاج قائلًا: «صدعوتنا بأم الفرح دا هو مفيش غيرها ولا إيه».

عقد قران دينا داش

ومنذ أسابيع، احتفلت الأنفلونسر الشهيرة بعقد قرانها، وسط أجواء عائلية؛ إذ ظهرت خلاله بإطلالة ساحرة، جعلتها حديث رواد السوشيال ميديا.

وأطلت العروس، خلال عقد قرانها، الذي جاء وسط أجواء عائلية، مرتدية فستان زفاف أبيض قصير، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة وشفافة، من توقيع مصممة الأزياء بسنت بدران، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي، مع وضع الماكياج الأسموكي الذي تناسب مع لون بشرتها.