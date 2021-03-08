بعد الشيخوخة.. الإعاقة الذهنية في المرتبة الثانية كعامل خطر للوفاة من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تُعرِّض الإعاقة الذهنية الأفراد لخطر الموت في وقت مبكر أكثر من عامة السكان، وذلك لمجموعة متنوعة من الأسباب الطبية والمؤسسية، فحصت دراسة جديدة من Jefferson Health كيف أثر جائحة كورونا على هذه المجموعة.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine (NEJM) ، أن الإعاقة الذهنية تأتي في المرتبة الثانية بعد الشيخوخة كعامل خطر للوفاة من كورونا.

ووفقًا لما ذكر موقع medicalxpress، يقول المؤلف الرئيسي جوناثان جليسون- دكتوراه في الطب وجيمس د وماري جو دانيلا شيف: "إن فرص الوفاة من كورونا أعلى بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من قصور القلب الاحتقاني أو أمراض الكلى أو أمراض الرئة".

فحص المؤلفون 64 مليون سجل للمرضى من 547 مؤسسة رعاية صحية بين يناير 2019 إلى نوفمبر 2020 لفهم تأثير جائحة كورونا على المرضى ذوي الإعاقات الذهنية، حددوا متغيرات مثل كورونا والإعاقة الذهنية أو الحالات الصحية الأخرى، بالإضافة إلى العوامل الديموغرافية مثل العمر.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية كانوا أكثر عرضة 2.5 مرة للإصابة بكورونا، وكان احتمال دخولهم المستشفى حوالي 2.7 مرة ، و 5.9 مرات أكثر عرضة للوفاة من العدوى من عامة السكان.

يقول المؤلف المشارك ويندي روس ، طبيب أطفال متخصص في التطور والسلوكي: "فشلنا في حماية هؤلاء الأفراد المعرضين للخطر بشدة هو أمر مفجع وأعتقد أنه إذا تمكنا من تصميم نظام آمن ويمكن الوصول إليه للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية ، فسوف يفيدنا جميعًا."

ويؤكد المؤلفون أن المرضى الذين يعانون من إعاقات ذهنية قد يكون لديهم قدرة أقل على الامتثال للاستراتيجيات التي تقلل من خطر الإصابة، مثل التقنيع والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، أظهر الباحثون أن هؤلاء المرضى هم أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية إضافية تساهم في مسار أكثر خطورة لمرض كورونا.

وشدد ملفوا الدراسة على ضرورة إعطاء الأولوية لأولئك الذين يعانون من إعاقات ذهنية ومقدمي الرعاية لهم للحصول على اللقاحات.