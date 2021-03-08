الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميًا من السكر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

من المتعارف أن السكر الأبيض من السموم البيضاء، ولكن له العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان إذا تم تناوله بصورة معتدلة مثل: تعزيز مستويات الطاقة وتحسين الوظيفة الإدراكية للدماغ، لكن على الجانب الآخر قد يسبب العديد من المشاكل الصحية عند تناوله يوميا.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميًا من السكر، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيه، وذلك خلال موقعي "the1thing" و"eatthis".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصى بتناول 10 ملاعق صغيرة من السكر في اليوم، أي ما يعادل 38 جرامًا للنساء اللاتي يتبعن نظامًا غذائيًا يحتوي على 1500 سعرة حرارية، و13 ملعقة صغيرة للرجال أي ما يعادل 50 جرامًا للذين يتبعون نظامًا غذائيًا يحتوي على 200 سعرة حرارية.

فوائد السكر:

- يساعد تناول السكر في تعزيز مستويات الطاقة لديك، والحد من الشعور بالتعب والإرهاق، حيث يتحول إلى جلوكوز، وبالتالي تمتصه الخلايا التي تسهم في إنتاج المزيد من الطاقة.

- تناوله بصورة منتظمة يؤدي إلى تنشيط مركز المتعة في الدماغ، ما قد يسبب إطلاق الدوبامين الذي يسهم في تحسين الحالة المزاجية لديك.

- بسبب احتوائه على فلافانول الكاكاو، الذي يساعد على تعزيز الوظيفة الإدراكية في الدماغ، كما وجدت دراسة أجريت في إيطاليا أنه يمكنه تحسين مهارات التفكير أيضًا.

أضرار الإفراط في تناوله:

- ربطت بعض الدراسات بين انتشار حب الشباب وتناول الكثير من السكر، حيث يزيد السكر من إنتاج هرمون الأندروجينات المرتبطة بحب الشباب، والذي يظهر عادةً حول خط الفك والفم.

- تشير بعض الدراسات أيضًا أن استهلاك السكر بطريقة خاطئة يؤدي إلى اضطرابات المزاج والاكتئاب؛ لأن السكر قد يعبث بالنواقل العصبية في الدماغ التي تنظم حالتك المزاجية. السكر، يسبب ارتفاعًا حادًا في هرمون السيروتونين، وبالتالي الشعور بتقلبات المزاج.

- كما يتسبب السكر في حرمان الجسم من فيتامين سي، الذي يعد سلاحًا فعالا لمحاربة الفيروسات والبكتيريا.

- يمكن أن يؤدي إلى الشعور بصعوبة في النوم؛ لأن تناوله بكميات كبيرة تمنح الجسم الطاقة بسبب زيادة نسبة السكر في الدم، ما يقلل رغبة الشخص في الذهاب إلى النوم.

- ثبت أن اتباع نظام غذائي عالٍ من السكر يسرع من شيخوخة الجلد، وذلك بسبب أن السكر يتفاعل مع البروتينات في مجرى الدم وتشكيل منتجات نهائية للجليكشن، ما يضر بالبروتينات الهيكلية الموجودة في كولاجين الجلد والإيلاستين التي تجعل البشرة مرنة.

- ووفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية، عندما يتراكم السكر على أسنانك، فإنه يعمل على تغذية بكتيريا البلاك الموجودة، ما قد ينتج أحماضًا تتسبب في تآكل في مينا الأسنان، وبالتالي تسوس الأسنان.

- ربطت بعض الأبحاث بين استهلاك السكر باستمرار والتهاب المفاصل الروماتويدي لدى النساء.

- كونه غنيًا بالفركتوز الذي يعد أحد مكوناته، إذ يسهم في زيادة الرغبة في تناول الطعام، ما قد يعزز زيادة الوزن بشكل ملحوظ.