كورونا اليوم: افعل هذين الأمرين قبل أخذ اللقاح.. وعرض مزعج ناتج عن الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

افعل هذين الأمرين قبل أخذ اللقاح

هناك الكثير من الأشياء التي ينصح المتخصصون بالابتعاد عنها قبل الحصول على الجرعات لزيادة كفاءتها، الآن، توصل الخبراء في المجال الطبي إلى شيئين يجب على كل فرد القيام به في الصباح قبل الحصول على اللقاح، وفقا لموقع timesofindia.

ما هذين الشيئين؟

تناول طعامًا صحيًا وحافظ على رطوبتك، هذان هما أبسط شيئين ينصح كل فرد بفعلهما لزيادة فعالية التطعيم، يوصي الخبراء ببدء اليوم بشكل طبيعي كما تفعل عمومًا، تناول وجبة صحية ومتوازنة واشرب كمية كبيرة من الماء لتحافظ على رطوبتك.

نتائج مبشرة لعلاج كوفيد الفموي

أبلغت شركة الأدوية العملاقة ميرك ومختبر أمريكي عن نتائج واعدة في تجارب على دواء يتم تناوله عن طريق الفم لمحاربة كوفيد-19 ، قائلين إنه يساعد في تقليل الحمل الفيروسي للمرضى.

وقالت ويندي بينتر، كبيرة المسؤولين الطبيين في شركة Ridgeback Biotherapeutics الأمريكية: "في الوقت الذي توجد فيه حاجة غير ملباة للعلاجات المضادة للفيروسات ضد SARS-CoV-2 ، فإن هذه البيانات الأولية تشجعنا"، وفقا لموقع medicalexpress.

وقالت ميرك في اجتماع مع خبراء الأمراض المعدية، إن هذا الدواء تسبب في انخفاض كبير في الحمل الفيروسي للمرضى بعد 5 أيام من العلاج به، ولم يكن هناك أي تنبيه من حيث السلامة، ولم يتم الإبلاغ عن أربعة أحداث سلبية خطيرة، ولم يتم اعتبار أي منها على صلة بتناول هذا الدواء.

عرض مزعج ناتج عن كوفيد-19

حذرت دراسة جديدة من أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تؤدي أيضا إلى تورم الغدد اللعابية في الفم.

ودرس الباحثون حالات 122 مريضا بـ"كوفيد-19" في إيطاليا، أصيبوا بالفيروس ودخلوا المستشفى بين 23 يوليو و7 سبتمبر 2020، وفقا لروسيا اليوم.

وكان الأكثر شيوعا هو تورم الغدد اللعابية، المعروف باسم ectasia، والذي أثر على 43% من المرضى. وتفرز الغدد اللعابية البصاق للمساعدة في المضغ والبلع.