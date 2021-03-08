أمران عليك القيام بهما في يوم حصولك على تطعيم كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في هذه الأيام، كان هناك الكثير من التركيز على ما لا يجب فعله قبل أيام من الحصول على لقاح كورونا "كوفيد 19".

هناك الكثير من الأشياء التي ينصح المتخصصون بالابتعاد عنها قبل الحصول على الجرعات لزيادة كفاءتها، الآن، توصل الخبراء في المجال الطبي إلى شيئين يجب على كل فرد القيام به في الصباح قبل الحصول على اللقاح، وفقا لموقع timesofindia.

ما هذين الشيئين؟

تناول طعامًا صحيًا وحافظ على رطوبتك، هذان هما أبسط شيئين ينصح كل فرد بفعلهما لزيادة فعالية التطعيم، يوصي الخبراء ببدء اليوم بشكل طبيعي كما تفعل عمومًا، تناول وجبة صحية ومتوازنة واشرب كمية كبيرة من الماء لتحافظ على رطوبتك.

لماذا البقاء رطب مهم؟

يساهم شرب الماء يوميًا في الحفاظ على الصحة العامة ويمكن أن يمنع الجفاف، يتكون ما يقرب من 70 في المائة من جسمك من الماء، مما يساعد نظامنا الداخلي بعدة طرق، يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء قبل أخذ اللقاح على التفكير بوضوح ويمنع حدوث تغيرات مزاجية جذرية، وهذه الأمور شائعة في حالة الجفاف.

لماذا يجب أن تأكل طعامًا مغذيًا؟

يجب أن يكون تناول الطعام الصحي والبقاء رطبًا جزءًا من الروتين اليومي لكل فرد، هذان شيئان أساسيان يمكن للمرء القيام بهما لضمان سلامتهما والأهم من ذلك قبل الحصول على لقاح كوفيد.

كما نعلم جميعًا، قد يؤدي لقاح الفيروس التاجي إلى آثار جانبية خفيفة مثل الألم والتورم والقشعريرة والصداع والتعب والحمى، تشير هذه العلامات فقط إلى أن اللقاح يقوم بعمله داخل جسمك وهو أمر طبيعي تمامًا، قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات في الصباح على التعامل مع الدوخة أو الدوار الذي قد يعاني منه الشخص بعد التطعيم.

الأشياء الأخرى التي يجب عليك القيام بها قبل الحصول على اللقاح

تمامًا مثل أي لقاح آخر، يستغرق لقاح كوفيد وقتًا لتطوير مناعة ضد الفيروس، يتم أخذ جرعتين من اللقاح بفاصل أسبوع أو 15 يومًا، لكن مجرد الحصول على التطعيم لا يضمن حمايتك من فيروس كورونا، لزيادة فعالية الفيروس، عليك القيام ببعض الأشياء، فيما يلي بعض الأشياء التي يجب ولا يجب عليك فعلها قبل أخذ التطعيم.

التمرين: إذا أمكن ممارسة الرياضة أو الانخراط في أي نوع من النشاط البدني قبل 2-3 أيام من أخذ الحقنة، تساعد ممارسة الرياضة في دعم مناعتك بعد التطعيم.

تجنب الأدوية المضادة للالتهابات: تجنب جميع أنواع العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) التي تستخدم على نطاق واسع لتخفيف الألم وتقليل الالتهاب وتقليل ارتفاع درجة الحرارة، يمكن أن تعيق هذه الأدوية نظام الاستجابة المناعية لجسمك وتقلل من فعالية التطعيم.