في اليوم العالمي للمرأة.. أفضل الأطعمة للحفاظ على صحتها من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

المرأة في حياتنا تعني الكثير، فهي الأم والأخت والزوجة، بدونها لا تكتمل الحياة، ومن غيرها لا يعرف الرجل قيمة رجولته.

للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها، يحتفل العالم بيومها الذي يحل في 8 مارس من كل عام.

وبهذه المناسبة، نستعرض أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة المرأة وسلامتها، وفق ما أورد موقع "boldsky".

وهناك أكلات معينة تحمي المرأة من الأمراض، مثل السكري وسرطان الثدي وأمراض القلب، وتعمل على تقوية عظامها وجهازها المناعي وحماية بشرتها وتتمثل في:

1- الطماطم:

من أكثر الأطعمة الصحية للمرأة، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تسمي الليكوبين، والتي تحمي الحمض النووي لدينا من التلف، الذي يمكن أن يؤدي إلى سرطان الثدي وبطانة الرحم والرئة والمعدة.

2- اللوز:

يحتوي على مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وقد أكدت الدراسات أن تناول بضع حبات من اللوز في اليوم يعمل على تحسين تدفق الدم من القلب إلى الأوردة والوقاية من أمراض القلب والشرايين التاجية في خلال 8 أسابيع، وأيضاً يعمل على إبطاء تطور سرطان الثدي.

3- الموز:

أشارت الدراسات إلى أن النساء لهم احتمالية كبيرة للإصابة بالسكتة الدماغية بعد انقطاع الطمث، بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين.

ويحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو منخفض الصوديوم، فيعمل على خفض ضغط الدم والحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

4- السبانخ:

تحتوي السبانخ على الكثير من البريبايوتك الذي يساعد على منع حدوث نوبات الحساسية وسكري الحمل، والالتهابات المهبلية، وتمنع نمو البكتيريا السيئة داخل الجسم وزيادة الوزن.

5-الفلفل الأحمر:

يعتبر من أفضل مصادر فيتامين سي وهو مفيد للبشرة والمناعة، ويقلل الإصابة بنزلات البرد، ويساعد تناول الكثير منه على تقليل ظهور التجاعيد وجفاف الجلد.

6- البنجر:

يعتبر مصدراً فريداً من أصباغ البيتالاين، وهي ذات خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، وتعزز أيضاً التمثيل الغذائي وترفع مستويات الستروتومين الذي يحسن مزاجك.

7- القرفة:

هي محاربة لمرض ألزهايمر، إذا كان وراثياً في عائلتك، فهي تحتوي على البروانثوسيانين وسينامالديهيد الذين يمنعان نمو البروتين المسبب لهذا المرض، ويخففان من ارتفاع مستويات السكر المفاجأة في الدم.

8-العدس:

من الإضافات الصحية التي لا بد منها في النظام الغذائي للمرأة، فهو يساعد على الموازنة بين مستويات السكر، والحفاظ على الوزن والحماية من السرطان.

9- السلمون:

يحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 والأحماض الدهنية المضادة للالتهابات، التي تقلل من ألم المفاصل وفرص وفاة الشخص من أمراض القلب بنسبة 33 في المائة.

10- لحم البقر:

لحم البقر الخالي من الدهون أفضل المصادر الغذائية للنساء في فترة انقطاع الطمث حيث يساعد على تحسين مستويات الحديد في الجسم عند تناوله مرة واحدة كل أسبوع.