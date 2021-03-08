كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 07:47 مساءً - يُعد اللون الأصفر من الألوان المُفضلة لدى الكثير من النساء، نظراً لأناقتها وإمكانية تنسيقه مع العديد من الإطلالات اليومية، سواء إطلالات الكاجوال أو الإطلالات الخاصة بالسهرات والخروجات المسائية.

وتختلف طرق وأفكار تنسيق اللون الأصفر، بحسب قطع الأزياء التي يتم تنسيقها، والإطلالة التي يتم اعتمادها خلالها.



وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أبرز أفكار تنسيق اللون الأصفر، من أشهر الماركات العالمية:



تنسيق فستان أصفر مطبع بالورود من Marchesa Notte

Marchesa Notte



لاقت الفساتين المُطبعة بالورود رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وهو ما جعلها من قطع الأزياء المُفضلة لدى العديد من النساء، خاصة في الإطلالات الصيفية.

وإذا كنتِ ترغبين في تنسيق اللون الأصفر بشكل جذاب وأنيق، يُمكنكِ اعتماد هذا الفستان الأصفر المُطبع بالورود من ماركة Marchesa Notte، وهو فستان صُمم من قماش الساتان، بتصيميم الكب، فيما جاءت تنورته بتصميم ماكسي طويل، مع حزام رفيع من الساتان باللون الفوشيا.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الفستان الأنيق، مع صندل ذي كعب عالٍ باللون الذهبي، وحقيبة كلاتش أنيقة باللون الفضي، لإطلالة جذابة تناسب الخروجات المسائية، أو المناسبات الاجتماعية التي تُقام في أوقات النهار.

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تنسيق قميص أصفر من Ralph Lauren

جاكيت أصفر من Ralph Lauren





لإطلالة عملية تناسب الخروجات اليومية، قدمت ماركة Ralph Lauren، هذا التصميم المميز، لقميص أصفر طويل، مصُمم من قماش الكتان، ذي جيوب أمامية كبيرة الحجم على الصدر، مع أزرار أمامية وحزام عريض من نفس قماش القميص.

ويُمكن تنسيق هذا القميص الأنيق مع بنطلون جينز أبيض، لإطلالة تناسب أوقات العمل أو الذهاب إلى الجامعة، أو شورت أبيض من الكتان، وصندل بدون كعب باللون البني، لإطلالة كاجوال نهارية تناسب الخروجات الصيفية السريعة.

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تنسيق بلوزة صفراء Sachin & Babi

Sachin & Babi



لإطلالة أنيقة تناسب الاجتماعات الرسمية أو الخروجات المسائية، قدمت ماركة Sachin & Babi هذه البلوزة الصفراء الأنيقة، المُصممة من مزيج من الحرير والبوليستر الأصفر، وهي بلوزة بدون أكمام ذات ياقة دائرية ضيقة.

ويُمكن تنسيق هذه البلوزة الأنيقة، مع بنطلون أسود من الكريب، ذي تصميم أنيق بأرجل واسعة تتدرج حتى تصبح أضيق على أسفل الساقين، إضافة إلى حذاء أسود ذي كعب عالٍ ومقدمة أمامية مُدببة، وحقيبة كتف بنفس لون الحذاء.

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تنسيق قميص أصفر مع تنورة من Emilio Pucci

Emilio Pucci



لإطلالة أكثر نعومة وأناقة، يُمكنكِ تنسيق قميص أصفر أنيق من الحرير، من ماركة Emilio Pucci، وهو قميص مُصمم من ياقة عريضة وأكمام طويلة، وأزرار أمامية، كما يُمكن ارتداء توب أوف وايت كبطانة له.

ويُمكنكِ تنسيق تنورة أنيقة باللون البيج أو الأصفر الباستيل، مُصممة من الحرير أو الساتان، بتصميم A line، مع حذاء سطحي باللون الأصفر، أو صندل بدون كعب باللون الأصفر، إضافة إلى حقيبة كتف باللون الأبيض أو الأوف وايت.

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