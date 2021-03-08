تعرفي على ماركة الحزام المفضل لدى النجمات وثمنه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 07:47 مساءً - لم تستطع النجمات التخلي في إطلالاتهن عن حزام فالنتينو الأسود بالاكسسوار الذهبي الذي يحمل شعار العلامة، على الرغم من ظهوره في عام 2019 ، حيث يمكن تنسيقه مع مختلف الأزياء، فما هو تصميم هذا الحزام؟ وكم يبلغ ثمنه؟



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حزام فالنتينو من وحي اكسسوارات النجمات

حزام فالنتينو الذي أحبته النجمات



ظهرت أكثر من نجمة بحزام فالنتينو Valentino الجلد المزين باكسسوار ذهبي من الأمام.



اختارت سيرين عبد النور الحزام البني ونسقته مع كنزة شفافة وسروال جينز، وأكملت إطلالتها بحقيبة باللون الأبيض من فالنيتنو ومرصعة باكسسوارات ذهبية.

سيرين عبد النور





أيضاً اعتمدت درة حزام فالنتينو الذهبي بالتصميم العريض، ونسقته مع فستان أسود واسع وبوت أسود قصير.



كان هذا الحزام قد ظهر في عرض أزياء فالنتينو ربيع وصيف 2019، ليأسر قلوب النجمات منذ هذا الوقت، وقد اعتمدته العارضة مع كنزة باللون الأبيض وتنورة باللون الأسود.



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كما يبلغ ثمن حزام فالنتينو؟

حزام فالنتينو





يقدر ثمن حزام فالنتينو الأسود بالاكسسوار الذهبي 1070 دولاراً أمريكياً، وقد يختلف السعر قليلاً وفقاً لسُمك الحزام أو التغيرات البسيطة في التصميم، حيث أن الموديل الرفيع منه يقدر ثمنه 580 دولاراً أمريكياً.



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