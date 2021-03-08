كيفية تنسيق تنورة التول للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 07:47 مساءً - تُعَدُّ تنورة التول الطويلة لمسة أنثوية مميزة للمحجبات في الصيف والربيع، حيث تُنسق بأسلوب يومي ناعم أو مناسب للسهرات على حد سواء، ولأن الكثيرات من الفتيات يواجهن صعوبة في تنسيقها بأسلوب أنيق ومحتشم، فقد رصدنا لكُنَّ من وحي مدونات الموضة عدة خيارات، فتألقن على غرارهن.

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تنورة التول بأسلوب كاجوال من نورهان حسن

نورهان حسن باطلالة كاجوال



تعتمد البلوغر المصرية، نورهان حسن، على تنسيق الأزياء الشبابية الكاجوال بأسلوب أنيق ومواكب للموضة، وفي إطلالة مرحة مناسبة للربيع والصيف تأنقت بتنورة التول باللون الزهري الفاتح مع قميص قصير من الجينز الأزرق، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أبيض وحقيبة زهرية ضخمة لمظهر مميز ومنسق بعناية.

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إطلالة غادة عثمان بتنورة التول

غادة عثمان بتنورة التول



اعتمدت مصممة الأزياء الأردنية، غادة عثمان، إطلالة أنثوية مميزة بتنورة التول مناسبة للحفلات البسيطة؛ حيث أطلت ببلوزة زهرية من القطن المصمم بطيات قماشية ناعمة مع تنورة التول الزهرية، وحجاب ناعم باللون الزهري لَفَّتْه بأسلوب التوربان، وتزينت بساعة ذهبية مع أقراط من اللؤلؤ.

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تنسيق مرح لتنورة التول من إسراء عثمان

تنورة التول من اسراء عثمان



إسراء عثمان، مدونة أردنية مهتمة بالأزياء والموضة، تعتمد أبرز صيحات الموضة المحتشمة في تنسيقاتها، ولتطبيق هذه الصيحة ارتدَتْ تنورة زهرية من التول مصممة بطبقات ناعمة مع بلوزة بيضاء، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض وحجاب التوربان الزهري لخيار مرح وأنيق.

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هاجر طارق بتنورة التول

هاجر طارق بتنورة التول



اختارت المدونة المصرية، هاجر طارق، تنورة التول الرمادية في مظهر ناعم للمناسبات؛ حيث اختارتها بتصميم منفوش مع بلوزة رمادية مطرزة بالذهبي والرمادي بأسلوب الزهور، مع حجاب بدرجة داكنة من الرمادي.

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تنسيق مناسب للحفلات الشبابية من نورهان حسن

تنسيق التنورة التول في الحفلات من نورهان حسن

في لوك مناسب للحفلات الشبابية، نسقت البلوغر المصرية ومدونة الموضة، نورهان حسن، تنورة التول المنفوشة باللون السماوي مع بلوزة يكسوها الترتر الملون بالفضي والذهبي، وأكملت الإطلالة بحجاب وحذاء باللون الأبيض.

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