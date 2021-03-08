عبايات خليجية باللون الأسود مرصعة بالأحجار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 07:47 مساءً - العبايات الخليجية السوداء قطعة أساسية في خزانة المرأة العربية بمختلف تصاميمها، ولنلهمكنَّ أفكاراً مميزة للعبايات المرصعة بالأحجار، نقدم لكُنَّ اليوم عدة أفكار من وحي مدونات الموضة الخليجيات.

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عبايات مرصعة بالأحجار من أحلام

عباية سوداء مرصعة بالأحجار من أحلام



تعتمد البلوغر الإماراتية، أحلام، على تصاميم العبايات الخليجية في مظهرها بشكل كبير، ولتُواكِب هذه الصيحة تأنقت بعباية سوداء بطبقات من الشيفون مزينة بفصوص صغيرة على شكل خطوط مموجة في كامل التصميم، وظهرت بعباية سوداء فاخرة مزينة بأحجار برونزية على شكل خطوط طولية متفرقة، وأكملت اللوك بساعة فضية وإسورة سوداء مزينة بفص ذهبي، وفي مظهر يومي ناعم أطلت بعباية سوداء بطبقات من الشيفون مزينة بفصوص وتطريزات صغيرة على شكل أوراق الشجر، وللمناسبات ارتدَتْ عباية سوداء خفيفة مزينة بفصوص لؤلؤية وتطريزات الزهور على أطراف الأكمام وفي منتصف الجزء السفلي لأناقة مميزة.

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إطلالة مميزة لبسمة آل عيسى

اطلالة مميزة من بسمة آل عيسى



بسمة آل عيسى، بلوغر عمانية مهتمة بالأزياء والموضة، نشرت على حسابها في انستغرام صورة مميزة لإطلالتها بعباية سوداء مزينة بالأحجار؛ حيث صُممت باللون الأسود المُكمل بقماش أخضر مكسوٍّ بالأحجار الفضية والفصوص الملونة بطريقة لافتة وأنيقة، وأكملت اللوك بمجوهرات ذهبية لخيار أنيق.

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عبايات سوداء بأحجار من سارة الحوسني

سارة الحوسني بعباية مرصعة بالاحجار



لجأت المدونة الإماراتية، سارة الحوسني، لتصاميم العبايات الناعمة والأنيقة في مختلف إطلالاتها؛ حيث اختارت عباية سوداء مطرزة بالزهور السوداء ومزينة بأحجار صغيرة لأناقة بسيطة ويومية، ونسقت عباية سوداء مزينة بمثلثات من الأحجار المميزة باللون الفضي على مناطق مختلفة من التصميم، لتمنحها لمسة مبهرة.

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