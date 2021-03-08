في يوم المرأة العالمي: لمحة عن أبرز مصممات المجوهرات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 07:47 مساءً -

برز العديد من الأسماء العربية في مجال تصميم المجوهرات، سواء في العالم العربي، أو امتدت شهرتهن لتصل إلى العالمية، حيث استطعن حفر أسمائهن بحروف من نور في مجال تصميم المجوهرات، خاصة مع حرصهن الدائم على الحفاظ على هويتهن العربية، والإرث الثقافي العربي الثري.

مجوهرات عزة فهمي-الصورة من انستغرام

وفي السطور التالية، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» اليوم احتفالاً بيوم المرأة العالمي، لمحة عن أبرز مصممات المجوهرات العربيات، اللاتي لمعت أسماؤهن في مجال تصميم المجوهرات عربياً وعالمياً:

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1-عزة فهمي

عزة فهمي-الصورة من انستغرام



هي واحدة من أبرز المصممات العربيات للمجوهرات. بدأت قصة مصممة المجوهرات المصرية الشهيرة عزة فهمي، مع المجوهرات عقب شرائها كتاباً ألمانياً عن المجوهرات التقليدية في العصور الوسطى في أوروبا عام 1969، حيث كانت تنوي بعد الحصول على شهادة البكالوريوس في هندسة الديكور، الالتحاق بكلية الآداب لتحصل على شهادة أخرى في قسم الفنون التطبيقية.

ومع الوقت قررت عزة فهمي أن تستبدل الدراسة بخوض التدريب في تصميم المجوهرات بشكل أكثر حرفية، حدربت في مشغل الحاج سيد، وهو أحد الجواهرجيين في سوق خان الخليلي في القاهرة، وفي هذا المشغل، تعلمت عزة فهمي على يد أفضل محترفي هذا المجال، وانتقلت من عملية برد المعادن إلى تعلم تصميم المجوهرات.

وحصلت عزة فهمي بعد فترة على منحة دراسية من المجلس الثقافي البريطاني، تتيح لها فرصة تعلم فن صناعة المجوهرات في جامعة بوليتيكنيك بلندن، وبعد عودتها، فتحت مشغلاً خاصاً بها في أحد الأحياء النائية بالقاهرة، حيث تطور أسلوبها، خاصة عندما قررت استخدام الكلمات العربية والشعر العربي، لتصميم خطوط مزخرفة منقوشة على الفضة ومطعمة بالذهب لتزيين المجوهرات.

وفي عام 2006، تعاونت عزة فهمي مع المصمم المشهور جوليان ماكدونالد لتصميم المجوهرات خصيصاً لعروض أزيائه، وهو فتح لها مجالاً واسعاً لتحقيق شهرة عالمية.

2-كارما الخليل

مصممة المجوهرات كارما الخليل- الصورة من انستغرام



دخلت مصممة الأزياء كارما الخليل عالم تصميم المجوهرات عام 2007، ولفتت الأنظار إليها بأسلوبها المميز في تصميم مجوهرات ذات تكوينات هندسية وهياكل معمارية جذابة.

وعاشت كارما الخليل ودرست في نيجيريا وفرنسا وإيطاليا ونيويورك، وهو ما جعل تصميماتها مستوحاة من نشأتها في ثقافات وبلدان مختلفة.

وارتدت تصميمات كارما الخليل نجمات عالميات، مثل أنجلينا جولي ووتشارليز ثيرون وسكارليت جوهانسن وجوينيث بالترو وجوين استيفاني وكريستينا أجيليرا ومادونا وريهانا.

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3-داليا ضو

داليا ضو- الصورة من انسغرام



يعود تاريخ علامة ضو اللبنانية لتصميم المجوهرات إلى ثلاثينيات القرن الماضي، ولكن المصممة داليا ضو، استطاعت بجدارة إعادة إحياء تراث عائلتها العريقة والشهيرة في عالم المجوهرات، لتقديمه للعالم بشكل أكثر حداثة وعصرية، وذلك في العام 2016، حيث قدمت تصاميم أكثر ابتكاراً وحداثة، مع تصاميم غرافيكية مميزة، لتلائم العصر الحالي.

4-جوانا لورا قسطنطين

جوانا لورا قسطنطين-الصورة من انستغرام



عشقت جوانا لورا قسطنطين تصميم المجوهرات أثناء دراستها بكلية بارسونز للتصميم، حيث نالت شهادة في تصميم الأزياء، وبعد تخرجها، قامت بالتدرب في مجموعة مشاغل شهيرة للتصميم.

وفي عام 2010، بدأت جوانا خطتها لتصميم المجوهرات، فقررت العودة إلى بيروت لتأسيس مشغلها، لتقدم تصاميم رائعة، نالت بها شهرة واسعة، خاصة بعد فوزها بجائزة «فوج» لعام 2018.

وتعد كل قطعة من تصميمات جوانا لورا قسطنطين عملاً فريداً ونادراً، حيث تتقن المزج بين الألوان والمواد والخامات بشكل رائع ومميز، وهو ما منحها قاعدة عريضة من المعجبات بمجوهراتها من أشهر النجمات العالمية، مثل ريهانا، وجيسيكا ألبا وكيلي أوزبورن، وكيارا وكيم كارداشيان، وجوليانا رانسيك، ونيكول شيرزينجر، ووإيفا جرين.

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