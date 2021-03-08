كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 07:47 مساءً - مما لا شك فيه، أن لكل امرأة جمالها الخاص والفريد. ومع ذلك، فإن وضع القليل من المكياج يُضيف لمسة جذّابة لإطلالة المرأة، ويُعزّز من جمالها، فضلًا عن منحها المزيد من الثقة. والكثير من النساء اليوم، ليس لديهنَّ الخبرة الكافية لتطبيق مكياج مُحترف، ويملن إلى اختيار المكياج السريع بعيدًا عن المُبالغة؛ لابراز جمالهن بأسلوب ناعم ومنعش يتناسب مع إطلالتهن اليومية والعملية.

وفي ما يأتي، تُطلعك "الخليج 365.نت"، على أجمل إطلالات مكياج للمرأة العاملة، لتبدو بشرتك منتعشة وحيوية.



اطلالات مكياج للمرأة العاملة بخطوات سهلة

مكياج للمرأة العاملة

إليك الخليج 365، كيفية تطبيق مكياج ناعم وبسيط لاضفاء لمسات من التألّق الى وجهك، من خلال تطبيق النصائح والخطوات الآتية:



1. نظّفي ورطّبي بشرتك في المساء

يُعدّ تنظيف الوجه من الخطوات الرئيسة لمكياج ناجح

أولى خطوات المكياج الصحيح، هي تنظيف الوجه وترطيبه، بخاصّة عند المساء. إذ عدم تنظيف البشرة، يُساعد في تراكم الأوساخ عليها فيسّد مسامها، وبالتالي يؤدي الى ظهور البثور والرؤوس السوداء. لذا، يُوصى خبراء التجميل، بتنظيف الوجه جيدًا مساءً، وترطيبه لمنحه النضارة والإشراق.



2. غسل الوجه

يُنصح قبل تطبيق المكياج بغسل الوجه

استخدمي المُنظّف الخاص بالوجه أو بالماء الفاتر، مع مراعاة تجنّب الماء السّاخن. وهذه الخطوة تجعل الوجه أكثر نعومة، وتُخلّصه من الجلد الميّت.



3. بلسم إخفاء العيوب

لتوفير الوقت عند تطبيق المكياج يُفضّل استخدام خافي عيوب البشرة

استخدام بلسم إخفاء العيوب، أو ما يُعرف BB كريم، لتوفير الوقت والجهد، لأنّه مُرطّبٌ وواقٍ من الشّمس وأساسٌ يُغطي البُقع، ويعطي بشرةً متألقةً، ويُطبّق باستخدام أطراف الأصابع.



4. خافي العيوب الكونسيلر

يُساعد الكونسيلر في إخفاء الهالات السوداء

يُستخدم الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة، ويمكن للمرأة ذات البشرة الصّافيّة والخاليّة من العيوب تَخطّي هذه الخطوة، ولكنّه إنقاذٌ سريعٌ في حالة ظهور البثور على البشرة، وغيرها من العيوب. ويُنصح باستخدام الأصابع في تطبيقه؛ إذحرارة الأصابع تُساعد على مزج الكونسيلر جيّدًا على البشرة، بحيث تُظهر بمظهر طبيعيّ.

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4. الكونتورينغ

استخدام الكونتورينغ عند تطبيق المكياج يُساهم في اضفاء الإشراق على مكياجك

إذا كنت تريدين أن يبدو وجهك رائعًا في أقل من 5 دقائق، فكل ما عليك فعله هو تحديد خديك، باستخدام لونًا بنيًا داكنًا على الخدين العلويين، على خط العظام مباشرًة. ثم، استخدمي ظلًا أفتح فوق خط العظام. وللمزيد من التأثير استخدمي مضيء لامع، وهذا كل ما تحتاجينه للحصول على خدود جميلة، ويستغرق الأمر أقل من 5 دقائق.

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5. رسم الحواجب

يُساعد رسم الحواجب في ابراز جمال العينين

قد تعتقدين أنه لمجرد أنَّ لديك شفاه محدّدة جيدًا وعيون كبيرة، فلن يلاحظ أحد حواجبك النحيفة، وهذا يُعتبر خطًأ كبيرًا؛ إذ ملامح وجهك تعتمد بالكامل على حاجبيك، وإذا كنت معتادة على نتفها طوال الوقت، فلن تتمتّعي بميزات متوازنة لملامح وجهك أبدًا، وستبدين رائعة دون أي مكياج، إذا كان لديك حواجب طبيعية وجميلة.



6. مكياج العيون

يُنصح بعدم المبالغة في تطبيق مكياج عيون للمرأة العاملة

لمنح العينين مظهرًا مُحدّدًا، يمكن تطبيق الكُحل على الجفن السّفلي، وكُحلٌ سائلٌ أو كُحل القلم الهلاميّ على الجفن العلويّ، ووضع كميّة سَخيّة من الماسكرا، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بوضع ظلال بُنيّة، أو رماديّة؛ للحصول على مظهرٍ ناعمٍ، بالإضافة إلى الماسكرا. ثُمّ، تمشيط الرّموش، ووضع طبقةٍ أخرى من الماسكرا.

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7. أحمر شفاه غير لامع

يُفضّل اختيار أحمر الشفاه غير اللامع لإطلالة عملية

طبّقي أحمر الشفاه بفروق دقيقة مذهلة، يُمكنك اختيار اللون الأحمر الدافئ لإطلالة ناعمة أو البرغندي للحصول على شفاه مكتنزة وفاتنة سيحسدها الجميع. ورّكزي على شفتيك للتمتّع بمكياج لافت ناعم في آن.

أهم النصائح لإطلالات ماكياج أكثر جمالًا للمرأة العاملة

طرق العناية بالبشرة والحفاظ على جمالها

عليك العناية جيدًا ببشرتك في الليل، من خلال تنظيفها واستخدام مرطبًا، ووضع قناعًا كل أسبوع لاستعادة خلايا الجلد والقضاء على الشوائب.

سواء كنا نتحدث عن الأساس، أو قاعدة المكياج، أو ظلال العيون، أو أحمر الشفاه، من المهم حقًا التخلّص من منتجات التجميل غير المعروفة أو الطبية، والتحول إلى المواد العضوية للحصول على بشرة جميلة وشابة طوال الوقت، على عكس معظم المنتجات التجارية التي يتم تسويقها في الأسواق التجارية. فمستحضرات التجميل العضوية، لا تحتوي على أي مواد كيميائية أو بارابين. إضافة الى أنها ممتازة لجميع أنواع البشرة، وهي مصممة لحماية وجهك.

تحتوي الكثير من مستحضرات التجميل العضوية على فيتامينات أساسية تغذي البشرة بمكونات مغذية تحافظ على مرونة بشرتك وحيويتها.

تستخدم بعض النساء فرشاة مكياج واحدة لكل شيء عند تطبيق مكياجهنَّ، لذا إذا كنت تريدين أن تكوني قادرة على عمل مكياجك بسرعة وكفاءة، فعليك الاستثمار في مجموعة من فرش التجميل، أنت بحاجة إلى ما لا يقل عن 5 منها، وتأكدي من أنها نوعية جيدة بحيث يمكن المزج بسلاسة.

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