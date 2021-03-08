في اليوم العالمي للمرأة.. «أوبرا وينفري» من سيدة فقيرة إلى أشهر مذيعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن حياتها هادئة مستقرة كفتيات جيلها، وأم وأب لم يتزوجا، بل التقيا مرة واحدة وأقاما علاقة جنسيّة ثمّ انفصلا، والدها كان حلاقا، ووالدتها كانت تعمل في خدمة البيوت، قضت طفولتها بين عائلة فقيرة جدا، وتربّت مع جدّها وجدتها في الميسيسيبي، فضلا عن تعرضها لمأساة كبيرة للتحرش الجنسي والاغتصاب على يد أحد أقاربها، وهي بفترة المراهقة، ونتيجة لذلك حملت بطفلها الأوّل، ولكنه توفي بعد ساعات، كانت تلك الحياة المظلمة التي نأت من جوفها مقدمة البرامج الحوارية الأشهر في العالم أوبرا وينفري.

ويحتفل العالم اليوم 8 مارس، باليوم العالمي للمرأة، ويُلقي الضوء على السيدات الملهمات في جميع بقاع العالم، والتي تعتبر أوبرا وينفري واحدة منهن.

تصدرت أوبرا وينفري، محركات البحث، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد محاوراتها للأمير هاري، المُتنازل عن العرش الملكي البريطاني، في مارس 2020، وزوجته الممثلة البريطانية المُعتزلة ودوقة ساسيكس سابقًا، ميجان ماركل.

من فتاة بسيطة لصاحبة برنامج حواري

تحولت أوبرا من مجرد فتاة بسيطة تعاني الفقر والألم إلى اسم يحظى شهرة عالمية على مواقع الإنترنت والصحف والمجلات وعلى شاشات التلفزيون، خاصة بعد أولى خطواتها في مجال الإعلام في 8 سبتمبر 1986، ليسطر التاريخ اسمها في أول برنامج حواري لها وهو Oprah Show، وهي في عامها الـ19.

أوبرا وينفري لها تجربة سينمائية

عملت مراسلة في محطة إذاعية محلية WVOL، ليبدأ مشوارها الإعلامي وحياتها المهنية وهي في سن السابعة عشر، حينما دخلت إلى الإذاعة، فضلًا عن تجربة عالم التمثيل بحلول العام 1985 كانت خطوتها تتجه نحو أن تصبح ممثلة، بعد أن شاركت بدور رئيسي في فيلم «اللون الأرجواني».

بعد أن بدأت أوبرا عام 1989، تقديم البرنامج الأشهر على مستوى العالم Oprah Show، برنامج يومي بدأ بتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية التي تهم المجتمع الأمريكي، وحقق نجاحا استثنائيا، استقطب البرنامج، الملايين حول العالم، وحققت من خلاله ثروة كبيرة، وبات الأعلى من حيث نسبة المشاهدة في تاريخ التليفزيون.