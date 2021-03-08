مايا مرسي توجه التحية لكل نساء العالم: أنتِ الحياة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الدكتور مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة التحية والتقدير لكل إمرأة حول العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، «كل التحية والتقدير لكل إمرأة تنسج تاريخ أوطانها.. إنتي سر القوة وسر البناء والنهضة ورمز النضال والتحدي والأمن والسلام.. إنتي الحياة».

إنتي شريك رئيسي في البناء والتنمية

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة في كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة «رسالتي لكي اليوم.. كوني قوية، ناجحة، شجاعة، طموحة، واثقة في ذاتك وقدراتك، قائدة، حازمة وحاسمة واحلمي كما شئتي فإنتي شريك رئيسي في البناء والتنمية».

حملتي ظروف وتحديات لم يشملها العالم منذ عقود

وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة في كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، «وفي ظل جائحة فيروس كورونا تحملتي ظروف وتحديات لم يشملها العالم منذ عقود، كنتي القدوة والمنوذج في العطاء والتضحية بلا حدود، داخل الأسرة وفي العمل وفي خدمة الوطن».

نجدد التزامنا بمواصلة العمل

واستكملت رئيسة المجلس القومي للمرأة في كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، «نحن كمؤسسات وطنية نجدد التزامنا بمواصلة العمل وبكل جد لدعم تمكين المرأة وتحقيق مستقبل متساوي في عالم «كوفيد 19»، وأتمنى أن نحتفل العام المقبل بالمزيد من الحقوق التي تحصل عليها المرأة حول العالم».