أفكار لعمل زينة رمضان في المنزل 2021

القاهرة - سمر حسين - أفكار لعمل زينة رمضان في المنزل، هو ما ترغب إليه الكثير من السيدات، حتى يعطيها شعور بالروحانيات التي تعم الأجواء الرمضانية، وبطرق سهلة وبسيطة يمكن للسيدات تنفيذها في المنزل، سواء بتعليق الزينة أو وضع الأشكال الخيامية أو ربما أيضا صنع الفوانيس في المنزل.

ويرصد «هن» بعض الأفكار المتعلقة بعمل زينة رمضان في المنزل، التي يمكنك تنفيذها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

حبل زينة

من الأفكار المنتشرة أيضًا هو صنع حبل الزينة من النجوم والهلال، أكثر الأشكال التي تميز شهر رمضان، ويصنع الحبل من قص الكرتون المقوى على شكل الهلال والنجمة، ومن ثم تلوين الأشكال، وصنع ثقب في كل قطعة ثم يتم تشبكيها معًا بشكل عامودي، ويمكن تعليق الزينة في غرفة المعيشة.

المخدات الخيامية

ومن الطرف البسيطة أيضًا التي يمكن استخدامها في تزيين المنزل، وضع المخدات الخيامية في المنزل وعلى الأرائك التي يجلس عليها أفراد المنزل، ويمكن صنع هذه المخدات من الأقشمة الخيامية.

مفارش رمضان

وضع المفارش التي تحتوي على الأشكال الخيامية على السفرة أو الطاولات، ويمكن أيضا استخدامها في حجرة المعيشة التي يجلس فيها الأفراد، وهي من أكثر الأشياء المنتشرة في الأسواق قرب شهر رمضان، ويمكن شرائها بأسعار بسيطة.

فانوس رمضان المضيء

بخطوات بسيطة وسهلة يمكنك صنع فانوس رمضان المضيء، من خلال قص قطعة مستطيلة وتقسم إلى أجزاء متساوية، ثم صنع الأشكال المزخرفة الأخرى باستخدام قطعة كرتون.

ومن ثم يزين الأطفال الزخارف بوضع ورق الهدايا الشفاف من الداخل، ثم يلصق ورق الهدايا الشفاف من الداخل، ومن ثم إلصاق الجوانب الأربعة للفانوس على شكل علبة مفرغة في الوسط ومفتوحة من الأعلى، ويمكن أيضا وضع شموع بداخلها تعمل بالبطارية.