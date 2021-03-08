اليوم العالمي للمرأة.. قائمة بأشهر مصممات الأزياء المصريات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نماذج متعدده تستحق أن نحتفي بها في اليوم العالمي للمرأة، وعندما تذكر كلمة مرأة، يقترن بها عالم الموضة والأزياء والميكب، وبالرغم من أن مجال تصميم الأزياء ظل حكرا على الاسماء الأجنبية لفترات زمنية طويلة، إلا أن استطاع عدد من الفتيات المصريات إبراز أسماءهن المختلفة في مجال الأزياء وإثبات موهبتهم الخاصة، حتى اصبح الكثيبر من نجمات الفن يرتدين من تصميماتهن.

قائمة بأشهر مصممات الأزياء المصريات

1- ياسمين يحيى

بدأت ياسمين يحيى إطلاقتها في عالم الأزياء باشتراكها في برنامج مينشن فاشون لعام 2008، ووصولها إلى التفيات النهائية، ما جعل مصمم الأزياء اللبناني الاشهر «إيلي صعب» يشيد بها وبأعمالها، وتوجه جهودها لتصميم فساتين الزفاف، كما أنشأت علامة تجارية خاصة بها «بيت أزياء ياسمين يايا لفساتين الأفراح»، ونالت تصميماتها إعجاب الجمهور، كما ارتدى عدد كبير من الفنانات فساتين زفاف من تصميمها في حفلات زفافهم.

2- ملك العزاوي

دخلت ملك العزاوي عالم تصميم الأزياء استمرارا لجدتها،التي كانت تعمل بمجال الأزياء منذ أكثر من 20 عاما؛ إذ أرادت ملك العزاوي أن تستكمل مسيرة جدتها في عالم الأزياء والموضة، ما جعلها تتخص في دراسة البيزنس والإدارة حتى تستطيع إدارة أعمالها والتسويق لمنتجاتها بعد ذلك.

كما درست ملك العزاوي مجال الأزياء في باريس، حتى وصلت إلى الاحتراف، ثم بدأت بعد العودة في عمل أكثر من كوليكشن، وحازت التصميمات خاصتها على إعجاب الكثيرين، ثم توجهت بعد ذلك إلى صناعة فساتين السهرة، بعد أن شعرت أن المرأة تعطي اهتماما كبيرا للـ«أوت فيت» خاصتها عند التوجه لأحد السهرات.

3- نايا تتميز

مصممة الأزياء الشهيرة نايا بفساتين الزفاف المميزة، كما أنها تهتم بأدق التفاصيل في كل فستان على حدى، وبالرغم من أن تركيزها منصب على صناعة فساتين الزفاف إلا أنها تصمم فساتين السهرة أيضا.

4- نورين فرح

كانت مصممة الأزياء نورين فرح من أول مصممات الأزياء المصريين التي تشارك في أسبوع الموضة بباريس؛ إذ بدأت حياتها المهنية كمصممة أزياء منذ عام 2014، ودرست تصميم الفساتين بإيطاليا، وتجمع في تصميماتها بين روح الابتكار في الشكل والتنفيذ، كما يلجأ إليها الكثير من الفنانات في المهرجانات، لتصمم الفساتين الخاصة بهم.