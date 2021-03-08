أكلات رمضان 2021 قبل الشهر الكريم.. فطارك عندنا

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر شهر رمضان، من أكثر الأشهر التي ينتظرها المسلمين في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر، ويهل علينا الشهر الكريم ومعه الموائد الرمضانية، والوجبات التي تعتبر واحدة من أكثر الأياء التي تُرهق الذهن وبخاصة ربات المنازل.

وقبل أيام من الشهر الكريم، يُقدم «هُن» أشهر الأكلات التي يمكن أن تحضريها وتتواجد على طاولة الطعام، في رمضان 2021، خلال السطور التالية

مكرونة السبانخ

مقادير عمل مكرونة بالسبانخ

مكرونة فرن مسلوقة

2 كوب سبانخ

عين جمل

كريمة

ثوم مفروم

بصل مفروم

فلفل ألوان مفروم

جبن شيدر مبشور

نشا

طريقة عمل مكرونة بالسبانخ

يشوح البصل في الزيت.

يضاف السبانخ والفلفل الألوان والملح والفلفل ويشوح.

تضاف الكريمة.

يذاب النشا في قليل من الماء ويضاف على الصوص مع استمرار التحريك.

تضاف المكرونة وتخلط جيدا.

يقدم مع عين الجمل.

كفتة بالكريمة

المقادير

كيلو لحم مفروم.

ملعقة دقيق.

ملعقة زبد.

كوب و1/2 حليب.

1/2 ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

بهارات.

ملعقة كبيرة سماق.

ملعقة كبيرة دبس رمان.

عصير ليمونة كبيرة.

بصلة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

كوب شرائح مشروم.

طريقة التحضير

- بلي اللحم بالملح والفلفل والبهارات وعصير الليمون ودبس الرمان.

- يقطع اللحم على هيئة كرات كفتة.

- توضع كرات الكفتة في صينية على النار وتغطى حتى تنضج على نار هادئة، أو يمكن أن تحمر في ملعقة زيت من كل الجوانب.

- يذاب الزبد ويشوح فيه الدقيق ثم يضاف الحليب حتى يثقل قليلا، ولو ثقل مثل البشاميل يضاف المرق.

- يضاف الملح والفلفل والبهارات، ويضاف خليط البصل والمشروم.

- يترك الصوص ليغلي 5 دقائق.

- تضاف الكفتة وتترك لـ5 دقائق أخرى، تقدم مع الأرز أو المكرونة.

جلاش بالجبنة

مقادير الجلاش بالجبنة

لفة جلاش

زبدة مذابة

جبن مشكلة مبشورة (موتزاريلا – فلمنك – شيدر أحمر).

زيتون أخضر وأسود حلقات.

فلفل رومي مفروم.

طماطم جوليان بدون القشر.

لبن

بيض

طريقة عمل ​جلاش بالجبنة

- تفرد طبقات من الجلاش في صينية الفرن ويدهن بين الطبقات بالزبدة المذابة.

- يضاف الجبن والزيتون والفلفل والطماطم.

- تفرد طبقات أخرى من الجلاش ويدهن بين الطبقات زبدة وتقطع.

- يضرب البيض مع اللبن.

- ويسقى به الجلاش.

- يدخل الفرن.

- يقدم ساخنا.